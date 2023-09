ChatGPT peut à nouveau chercher des informations récentes sur Internet

Les utilisateurs de ChatGPT peuvent se réjouir : le robot conversationnel peut à nouveau parcourir le web à la recherche d'informations récentes depuis le 27 septembre. Jusqu'ici, ces derniers devaient se contenter de réponses datant de septembre 2021 au plus tard, ce qui pouvait occasionner des conversations anachroniques.

Une fonctionnalité suspendue suite à des abus

OpenAI entérine une transformation réclamée tous azimuts par ses utilisateurs comme ses détracteurs, et testée dès le mois de juin sur les abonnés de sa formule ChatGPT Plus. La start-up avait coupé court à cette mise à l'essai alors que des utilisateurs se servaient du chatbot pour contourner les paywalls de certains sites web, accédant ainsi gratuitement à des contenus payants.



C'est en partie ce loupé qui avait poussé OpenAI à proposer aux sites du monde entier d'empêcher l'accès à ses crawlers si tel était leur choix. L'entreprise propose en effet, depuis le 7 août dernier, un tutoriel particulièrement bien accueilli expliquant comment bloquer son principal crawler GPTBot.

Des hyperliens pour indiquer les sources

Les internautes abonnés aux formules payantes ChatGPT Plus et Enterprise seront les premiers à avoir accès à cette fonctionnalité de recherche sur le web. OpenAI a promis qu'elle serait "bientôt" déployée à la totalité de ses utilisateurs. Microsoft, qui a établi plusieurs partenariats stratégiques avec la start-up qu'il arrose financièrement depuis ses débuts, a une fois de plus prêté main forte dans l'élaboration de cette nouveauté. C'est son moteur de recherche Bing qui sera utilisé par ChatGPT pour ses requêtes en temps réel.



"La navigation est particulièrement utile pour les tâches qui requièrent des informations actualisées, comme la recherche technique, le choix d'un vélo ou la préparation de vacances", indique l'entreprise californienne. D'aucuns y verront également une opportunité pour ChatGPT de mettre fin à ses "hallucinations" récurrentes ou au moins de mieux les identifier, les résultats de ses recherches présentant désormais des hyperliens vers ses sources.