ChatGPT propose de nouvelles options de confidentialité

Critiqué pour sa gestion des données personnelles, OpenAI annonce de nouvelles options de confidentialité. Pour le grand public, la start-up va ainsi permettre de désactiver l’historique des conversations dans ChatGPT, ce qui permettra également de s’assurer qu’elles ne seront pas utilisées dans l'entraînement de son large modèle de langage.

Les utilisateurs du robot conversationnel pourront également télécharger les données stockées par OpenAI, et ainsi prendre connaissance des informations personnelles qu'elle détient. Cette possibilité est inscrite dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Son absence est au cœur d’une des plaintes déposées en France auprès de la Cnil.

Pour les entreprises, OpenAI prévoit par ailleurs de lancer une nouvelle offre payante, baptisée ChatGPT Business. Celle-ci offrira “davantage de contrôle sur leurs données”, qui ne seront pas utilisées pour l'entraînement, et une plateforme de gestion des utilisateurs, explique le spécialiste de l’intelligence artificielle générative. Ce lancement est espéré au cours des prochains mois. Aucun prix n’a été communiqué.

Interdiction en Italie

Fin mars, la Cnil italienne avait bloqué l'accès à ChatGPT dans le pays, l’accusant de ne pas respecter la législation. Dans sa décision, elle notait notamment “l'absence de base légale justifiant la collecte et le stockage massifs de données personnelles, dans le but d'entraîner les algorithmes sous-jacents au fonctionnement de la plateforme”.

La désactivation de l'historique des conversations pourrait bien ne pas être suffisante pour apaiser les inquiétudes des régulateurs. D’autant plus que cette nouvelle option n’est pas activée par défaut. En outre, les discussions entre ChatGPT seront quand même conservées pendant 30 jours par OpenAI. “Nous les examinerons uniquement pour surveiller les abus, avant de les supprimer définitivement”, promet la start-up.

Données confidentielles des entreprises

L’option payante répond, elle, aux inquiétudes des entreprises face à l’utilisation de ChatGPT par leurs employés. Début avril, le chatbot avait révélé des informations confidentielles sur Samsung. Un salarié avait notamment demandé au service de réaliser une présentation sur la base d’une réunion entre responsables.

Ce service pourrait aussi représenter un relais de croissance pour OpenAI, dont le succès auprès du grand public se traduit par des coûts élevés. En février, la société avait déjà lancé un abonnement payant, appelé ChatGPT Plus, qui promet des réponses plus rapides et un accès prioritaire en cas de pics d’audience. Il est vendu 20 dollars par mois.