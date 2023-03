L'Italie bloque l'accès à ChatGPT, accusé de ne pas respecter la législation sur les données personnelles

ChatGPT n’est plus accessible en Italie. Vendredi 31 mars, le robot conversationnel, développé par la start-up américaine OpenAI, a été bloqué “avec effet immédiat” par l'autorité italienne de protection des données (GPDP). Il est notamment accusé de ne pas respecter la législation sur les données personnelles.



Dans sa décision, la Cnil italienne note “l'absence de base légale justifiant la collecte et le stockage massifs de données personnelles, dans le but d'entraîner les algorithmes sous-jacents au fonctionnement de la plateforme”.



L’autorité souligne aussi que ChatGPT n’a mis en place aucun “filtre permettant de vérifier l'âge des utilisateurs”, alors que son usage est théoriquement interdit aux moins de 13 ans. Cette absence “expose les mineurs à des réponses absolument inadaptées”, poursuit-elle.

20 jours pour s'exécuter

La GPDP a fixé un délai de 20 jours à OpenAI pour prendre des mesures correctives. Passé cette date, la start-up américaine risque une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4% de son chiffre d’affaires.



Cette décision intervient seulement un jour après l’appel lancé par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui regroupe une quarantaine d’associations nationales. Celui-ci réclame l’ouverture d’une enquête sur ChatGPT, en particulier sur “la protection des consommateurs et de leurs données”.