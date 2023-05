Check & Visit lève 12,5 millions d'euros pour automatiser la gestion des actifs immobiliers

Trois ans après un seed d’1,6 million d’euros, Check & Visit, jeune pousse française de la proptech, dévoile ce 26 mai 2023 une levée de fonds en série A de 12,5 millions d’euros, dont 10 en fonds propres. Le financement provient d’AMAVI, Axeleo Capital Proptech I, EuroBIM, Realty Corporation, Breizh Up, Anaxago et Kima Ventures.

Automatiser les états des lieux d’entrée et de sortie

La start-up a été lancée à Rennes en 2018 avec pour activité historique l’automatisation des états des lieux. Concrètement, elle propose de réaliser, avec caméra et tablette, un double numérique du bien à l’entrée des locataires, basé sur des photos et des descriptions détaillées. Les rapports sont certifiés RGS et assurés par AXA. Ils intègrent la signature électronique ou encore l'horodatage, ce qui leur confère une valeur juridique probante. La modélisation 3D de l'actif immobilier ainsi que les données sont accessibles via une application.



A la sortie et grâce à un système de comparaison automatique, une synthèse est réalisée. Elle liste les différences imputables au locataire. Une grille de vétusté est intégrée à la solution pour prendre en compte l’usure normale des éléments.

Gain de temps et réduction des litiges

"Externaliser les états des lieux permet à nos clients de gagner jusqu’à 40% de productivité mais surtout de réduire les litiges par quatre", assure Thibault Le Treut, co-fondateur & CEO de Check & Visit.



Les états des lieux sur papier peuvent effectivement s’avérer chronophages et laisser place à des tensions entre propriétaires et locataires au moment de la restitution du bien. On peut imaginer que la solution, basée sur la modélisation 3D, permet en effet de conserver des preuves et de garantir une certaine objectivité.

450 clients en france

L’entreprise a adopté un modèle hybride. Un propriétaire particulier ou un agent immobilier peut mandater la start-up pour faire réaliser un état des lieux par un tiers de confiance qui se déplace à sa place. Il peut s’agir d’un salarié de l’entreprise ou d’un des 350 "checkers" indépendants qui travaillent avec elle.



Le client peut par ailleurs décider de réaliser l’état des lieux lui-même avec la solution, Check & Visit lui vend alors un accès sous forme d’abonnement à son logiciel SaaS.



Aujourd’hui, la start-up revendique 450 entreprises clientes en France. Parmi elles, des agences immobilières, des bailleurs sociaux comme In’li ou CDC Habitat, des administrateurs de biens immobiliers comme Nexity, Altarea, ou des acteurs indépendants comme Thierry Immobilier ou Immobilière Pujol. 1 500 professionnels de l’immobilier utiliseraient chaque jour la plateforme.

Visites virtuelles et diagnostics immobiliers

L’objectif de Check & Visit est à présent de s’attaquer à deux autres grands pans de la gestion d'un actif immobilier. D’abord, elle souhaite proposer la numérisation d'un actif en vue de sa commercialisation : les fameuses visites virtuelles. Ensuite, elle veut ajouter à son activité la réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires qui comprendra notamment une option permettant d’établir une estimation des travaux à prévoir, et de leurs coûts. Ces deux offres devraient être commercialisées d’ici la fin de l’année.