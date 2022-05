Checkout.com rachète Ubble, start-up française de vérification d'identité

Le fournisseur mondial de solutions de paiements Checkout.com annonce ce jeudi 12 mai son intention d’acquérir la start-up française Ubble, spécialisée dans la vérification d'identité en ligne, pour un montant non communiqué. Ubble, dont le système utilise la reconnaissance vidéo en temps réel, comptait une cinquantaine de clients fin 2021 en France et en Europe. Sa solution est en cours de certification par l'Anssi, et la start-up compte une centaine de collaborateurs en France.



"L'acquisition d'Ubble permettra à Checkout.com d'élargir sa gamme de produits financiers, utilisés par les fintechs et les acteurs du e-commerce pour accepter et ordonner des opérations de paiement avec leurs clients, tout en gérant le risque financier associé", expose le communiqué de Checkout.com.



Anticiper l'évolution réglementaire

Un autre élément important de l'acquisition est glissé dans la déclaration de la société de paiement : "anticiper l’évolution potentielle du contexte juridique complexe de l’UE et dans le monde entier". Checkout.com a notamment l'intention de se développer dans les cryptomonnaies et la finance décentralisée. La vérification d'identité pourrait également être bien utile dans le contexte de réforme du crédit à la consommation en Europe, qui pourrait imposer davantage de contraintes aux acteurs du paiement fractionné, dont fait partie Checkout.com. Ubble travaille par exemple avec Sofinco.



En dehors de l'aspect réglementaire, l'acquisition sera également une opportunité commerciale pour Checkout.com, qui a confié à TechCrunch qu'elle allait packager certains services en les intégrant dans une seule API pour les marchands. Le site d'information relève enfin que l'américain pourrait utiliser la technologie d'Ubble pour ses propres besoins, dans le cadre du développement de ses solutions de paiement pour les places de marché.