Choco, Selency, Carlili… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Choco a levé 102 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Solution de commandes entre restaurateurs et fournisseurs.

Investisseurs : G-Squared, Insight Partners

Selency a levé 35 M€

Distribution, Logistique, Retail

Marketplace de mobiliers et de décorations d’occasion.

Investisseurs : Creadev, OLX Group, Accel Partners



Carlili a levé 24 M€

Transport

Spécialiste de la location de véhicules en ligne.

Investisseurs : Banque des Territoires, Demeter



Dfns a levé 12,3 M€

Sécurité & Cybersécurité

Spécialiste dans la commercialisation d’affichages publicitaires dans des scènes de jeux vidéo.

Investisseurs : White Star Capital, Coinbase Ventures, SIG, Hashed, Semantic Ventures, ABN Amro, Bpifrance, business angels



Beanstock a levé 12 M€

Immobilier, Construction

Solution d’achat et de gestion de biens immobiliers en ligne.

Investisseurs : 360 Capital, Entrée Capital, PropTech1, FJ Labs, Axeleo Capital, Realty Corporation, business angels



Gadsme a levé 7,4 M€

Jeux vidéo

Solution de sécurisation d’actifs numériques.

Investisseur : Galaxy Interactive



Mansio a levé 2,5 M€

Immobilier, Construction

Solution d’acquisition et de gestion de résidences secondaires.

Investisseurs : Founders Future, Quiet Capital,



Omaj a levé 700 K€

Distribution, logistique, retail

Dépôt-vente en ligne de vêtements de seconde main.

Investisseurs : Mortier Ventures, business angels, Pareto Holdings



Quivive a levé 291 K€

Sécurité & Cybersécurité

Application pour aider les victimes de violences de rue à fournir des preuves.

Investisseurs : Finup, business angels