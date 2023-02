Chouette lève 5 millions d’euros pour aider les viticulteurs à surveiller et traiter leurs vignes

Chouette, une start-up de l'agritech qui développe un outil de surveillance des vignes et d’aide à la décision pour les viticulteurs, a annoncé, ce 6 février 2023, avoir bouclé une levée de fonds en série A de 5 millions d’euros. Un tour de table mené par Demeter, la Banque des Territoires et Kubota, qui doit servir à accélérer le déploiement de sa solution en France et en Europe.

Une solution de contrôle et de gestion de la santé des vignobles

Parmi les secteurs clés de l’économie française, que le gouvernement souhaite booster par l’innovation technologique pour développer leur compétitivité dans le cadre du plan France 2030, il y a évidemment la viticulture, patrimoine agricole et culturel français par excellence.

Chouette, une start-up parisienne fondée en 2015 par deux anciens ingénieurs du groupe Airbus, entre dans ce créneau en proposant une solution de contrôle et de gestion de la santé des vignobles basée sur l’intelligence artificielle. Mildiou, esca, oïdium, les exploitations agricoles, qui s’étendent souvent sur plusieurs hectares, sont la cible de multiples champignons et maladies. Elles souffrent par ailleurs de l’accélération des phénomènes météorologiques néfastes tels que le gel et la sécheresse et nécessitent ainsi une surveillance quotidienne.

Un œil numérique pour les viticulteurs

Chouette propose alors aux viticulteurs de se doter d’un drone et de capteurs embarqués sur leur tracteur, qui surveillent quotidiennement leurs vignes. Le gain de temps est important : alors qu’une journée entière d’arpentage à pied permet de parcourir quatre hectares de vigne, le drone survole cinq hectares en une heure.

Les clients, qui en deviennent propriétaires, ont ainsi accès – moyennant un abonnement mensuel – à un suivi quotidien de l’état de santé de leur vigne. L'outil d’intelligence artificielle de Chouette analyse les images prises par le drone. Il établit le niveau de maturation de chaque pied et estime les rendements à venir.

Mais surtout, il repère les parcelles ayant pâti du gel ou de la sécheresse et détecte l’éventuelle émergence de contamination pour pouvoir limiter rapidement la propagation. Il créé également un historique de ces contaminations qui permet d’anticiper la protection des zones plus sensibles.

Optimiser les traitements et les coûts de production

La solution proposée par cette Agtech devient ainsi un outil de surveillance en temps réel, mais aussi un outil d’aide à la prise de décision pour les viticulteurs. Elle offre des cartes de modulation de doses permettant d’adapter les traitements à la situation de manière optimale et en temps réel, ce qui permettrait de diminuer les traitements phytosanitaires et les fertilisants, donc les coûts de production des viticulteurs, tout en améliorant la qualité du raisin.

L’entreprise compte aujourd’hui une centaine de clients, principalement dans le sud de la France. Des viticulteurs comme le Château Pape Clément ou les Domaines du Tariquet, mais aussi des coopératives telles qu’Acolyance. La start-up espère, grâce à cette levée, accélérer le déploiement de sa solution en France et en Europe. Elle devra composer avec des concurrents comme Scanopy, qui propose exactement la même solution et a levé, en novembre dernier, 61 000 euros.