Chronolife et TMM Software proposent de la télésurveillance médicale grâce à un t-shirt connecté

La start-up Chronolife, qui développe des dispositifs médicaux dédiés à la télésurveillance, et TMM Software, entreprise ardéchoise spécialisée dans la digitalisation des parcours de soin, annoncent un partenariat visant à proposer un service de télésurveillance médicale pour les patients atteints de maladies chroniques, notamment de pathologies respiratoires.



Le dispositif inclut "un plateau médical complet" qui associe KeeSense, le t-shirt connecté développé par Chronolife, et apTelecare, une solution de télésuivi médical proposée par l'éditeur de logiciels et utilisée par une soixante d'établissements de santé. Il doit permettre aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état de leurs patients et, en cas d'alerte, de pouvoir prendre rapidement une décision.



Un t-shirt qui mesure six paramètres

Le t-shirt KeeSense est un dispositif médical marqué CE qui intègre de multiples capteurs capables de mesurer six paramètres physiologiques : électrocardiogramme, activité physique, respiration thoracique et abdominale, impédance pulmonaire et température corporelle. Il intègre également un système d'apprentissage automatique propriétaire permettant de prédire la survenance d'événements aigues liés aux maladies chroniques.



Grâce à un partenariat avec le laboratoire Servier, pendant la première vague de Covid-19, ce t-shirt a été mis à la disposition de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique. L'un des objectifs de ce projet était de réduire la pression sur les professionnels de santé en favorisant la prise en charge ambulatoire des malades chroniques tout en améliorant leur qualité de vie.



Le Maroc, prochain lieu d'expérimentation

Le partenariat avec TMM Software s'inscrit dans le programme ETAPES qui offre un cadre aux expérimentations en matière de télémédecine. Dans un premier temps, le dispositif de télésuivi sera proposé à des patients en France. Des initiatives similaires à l'international seront ensuite lancées, précisent les partenaires. Le Maroc fait partie des prochains candidats car TMM Software équipe actuellement une partie de la population pour le suivi des effets indésirables à la suite de la vaccination contre le Covid-19.