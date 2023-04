Ciblé par Bruxelles, Microsoft propose de mettre un terme à la vente en bundle de Teams avec Office

Dans le viseur de la Commission européenne, Microsoft multiplie les concessions pour éviter des amendes pour pratiques anticoncurrentielles. Déjà en négociations avec ses rivaux européens du cloud, dont le français OVHcloud, le groupe de Redmond propose désormais de changer sa politique commerciale autour de Teams, sa plateforme de collaboration en entreprises, explique le Financial Times.

Microsoft est ciblé par une plainte déposée en juillet 2020 par Slack, le pionnier américain du secteur, depuis racheté par Salesforce pour 28 milliards de dollars, qui accuse son rival d’abus de position dominante sur ce marché. Selon plusieurs informations de presse, Bruxelles se préparait à passer à l’étape suivante, en procédant à la communication des griefs, dernière procédure avant une éventuelle sanction.

Vente liée

Pour éviter ce scénario, Microsoft se dit prêt à mettre un terme à la vente liée de Teams avec l’offre payante de Microsoft 365, qui donne accès aux versions en ligne de Word, Excel ou encore PowerPoint. Cette pratique est au cœur des critiques, car elle incite à utiliser Teams plutôt que de payer pour un service concurrent. Slack réclame ainsi que le service soit “commercialisée à un prix raisonnable”. L’éditeur de Windows propose également de ne plus contraindre les clients de Microsoft 365 à installer automatiquement l’application Teams.

Ces propositions “ne suffisent pas à répondre aux préoccupations légitimes des clients et des régulateurs concernant les pratiques restrictives sur les licences”, rétorque la Coalition of Fair Software Licensing. Rien ne dit d’ailleurs qu’elles suffisent à apaiser Bruxelles, qui n’a peut-être pas oublié que Microsoft n’avait pas respecté un accord trouvé en 2010 sur le choix des navigateurs Internet - ce qui avait débouché trois ans plus tard sur une lourde amende.

Négociations dans le cloud

Lancé en 2017, Teams a connu une croissance fulgurante pendant la crise sanitaire en raison de la généralisation du télétravail. Le service est à la fois rival de Slack, pour les communications entre équipes, et de Zoom, pour les visioconférences. Si sa progression a depuis ralenti, elle vient de franchir la barre des 300 millions d’utilisateurs mensuels, gratuits ou payants. Slack ne communique pas de chiffres.

Les propositions de Microsoft rappellent celles qu’il a déjà formulées pour Azure, son offre cloud, également accusée de se livrer à une vente liée anticoncurrentielle avec Microsoft 365 et son système d’exploitation pour serveur Windows Server. Ces dernières semaines, le groupe américain négocie ainsi un accord avec le français OVHcloud, l’italien Aruba et le danois Cloud Community. Il espère, là aussi, éviter une amende. Puis de devoir négocier des remèdes avec Bruxelles.