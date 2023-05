Ciblés par une cyberattaque, 11 casinos rouvrent leurs portes

Il ne s’agissait pas d’une panne informatique, comme indiqué initialement. Mais bien d’une cyberattaque par rançongiciel. Le groupe de casinos Vikings l’a finalement reconnu jeudi 27 avril, soit plus d’une semaine après l’incident, qui avait provoqué la fermeture de tous ses établissements.

Ces derniers jours, les onze casinos du groupe normand ont rouvert leurs portes "avec un mode adapté à [leurs] possibilités", peut-on lire sur des messages publiés sur les différentes pages Facebook. Sans donner davantage de précisions, le groupe Vikings promet de mettre "tout en œuvre pour assurer un retour à la normale au plus vite".

"Aucun vol de données"

L’attaque a été détectée le 19 avril. Immédiatement, "le système d’information a été mis à l’arrêt de manière à protéger les données”, explique la société, qui assure que l’incident a été limité à un “périmètre restreint". "Des investigations sont en cours pour déterminer l’impact de l’attaque, à ce stade aucun vol de données n’a été identifié par les investigations", poursuit-elle.

Par ailleurs, le groupe Vikings explique avoir déposé plainte et s'être rapproché de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).