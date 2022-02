Cisco aurait fait une offre à 20 milliards de dollars pour Splunk

Cisco a fait une offre publique d'achat de plus de 20 milliards de dollars pour le développeur de logiciels Splunk, rapporte le Wall Street Journal vendredi 11 février 2022. Cette offre aurait été faite récemment mais les entreprises ne sont pas actuellement en pourparlers actifs, selon des personnes proches du dossier. Si un accord était conclu, ce serait la plus grande acquisition jamais réalisée par le fabricant d'équipements réseau.



Le transition vers les logiciels

Cisco se diversifie du côté des logiciels et services afin d'être moins dépendant de sa division d'équipements réseau. Une transition d'autant plus nécessaire que la société est affectée par la pénurie de semi-conducteurs. Cisco, dont l'essentiel des bénéfices est traditionnellement généré par les ventes de hardware, souhaite que les revenus liés aux abonnements et aux logiciels atteignent 50% de son chiffre d'affaires d'ici 2025.



Fondée en 2003 à San Francisco, Splunk développe des logiciels de recherche, de suivi et d'analyse de données machines. Ses outils permettent de collecter les données et de les analyser en temps réel en générant des graphiques, des rapports ou encore en émettant des alertes. Splunk est dans une période délicate. En novembre 2021, l'entreprise a annoncé la démission de son CEO Doug Merritt. Le poste par intérim est actuellement occupé par son président, Graham Smith. Le fournisseur de solutions logicielles a une capitalisation boursière située aux alentours de 18,2 milliards de dollars.