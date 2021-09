[En images] Le futur de la mobilité urbaine imaginé par Citroën est modulaire

Citroën a présenté sa vision de la mobilité urbaine du futur. Pour le constructeur, cette mobilité est autonome, partagée et électrique. Partagée entre les utilisateurs mais également les opérateurs. Le concept, baptisé Citroën Autonomous Mobility Vision, repose sur le "Citroën Skate", une plateforme autonome qui peut être équipée de différents modules (appelés "Pods") selon les usages. Ce concept est conçu dans le cadre de The Urban Collëctif, un partenariat avec JCDecaux et Accor, annoncent les entreprises ce mercredi 29 septembre 2021.



Une démarche ouverte à tous

La plateforme Citroën Skate peut accueillir toutes sortes de Pods compatibles venant d'autres constructeurs. Citroën reste propriétaire de la technologie alimentant le Skate, mais partagera les informations utiles pour connecter le Pod afin que toute entreprise qui le souhaite puisse concevoir son propre module de transport.



Le Citroën Skate embarque les technologies électrique, de recharge par induction et de conduite autonome. Ce châssis, équipé de l'ensemble des capteurs nécessaires, est doté de quatre roues omnidirectionnelles conçues par Goodyear. Il peut s'élancer à 25 km/h sur des routes dédiées et fonctionner près de 24h/24 et 7j/7. L'idée est de récupérer un Pod à un endroit, avant de le déposer ailleurs et de raccrocher un autre Pod. Citroën précise que la manœuvre de positionnement des Pods s'effectue en moins de 10 secondes.





Le Citroën Skate qui peut accueillir différents "Pods".



La mobilité partagée pour JCDecaux

Citroën, Accor et JCDecaux présentent trois Pods qui ont été conçus en partenariat avec l'équipe design de Citroën : le Sofitel en Voyage est destiné aux expériences de mobilité haut de gamme ; le Pullman Power Fitness permet de faire du sport tout en se déplaçant ; le JCDecaux City Provider est conçu pour alimenter un service de mobilité urbaine à la demande qui soit accessible. D'autres sortes de Pods restent à inventer et les possibilités semblent infinies puisque les équipes design de Citroën ont trouvé "60 idées en deux jours", selon Pierre Leclercq, Citroën global designer.





Vue de l'ensemble des Pods et du Citroën Skate inventés par les partenaires.



Le JCDecaux City Provider essaye notamment de faire référence aux abris bus JCDecaux dans son design. Le Pod mêle différents matériaux et textures avec le noir texturé, le gris aluminium satiné, les vitres surteintées, l'aspect bois clair et la végétation. Il peut accueillir jusqu'à 5 personnes, et des poussettes ou des fauteuils roulants, dans deux espaces : l'un est abrité, l'autre est ouvert mais protégé des intempéries. Deux écrans interactif et des prises de recharge USB viennent compléter le dispositif. Le JCDecaux City Provider doit proposer une solution de mobilité entre les transports en commun et la voiture individuelle. Si l'idée n'est pas de transporter un flot important de personnes, le but est de maximiser l'usage via un service de transport à la demande.







Le sport et le luxe pour Accor

Du côté d'Accor, le but est de "prolonger l'expérience hôtelière des clients en dehors des murs", explique Sébastien Bazin, PDG d'Accor. Que ce soit pour un transfert à l'aéroport ou la gare, la visite d'un lieu culturel ou un déplacement professionnel. Le Pod Sofitel En Voyage est conçu pour "remplacer le service de limousine", commente Pierre Leclercq. Le passager entre par de grandes portes en verre depuis lesquelles il peut ensuite admirer la ville. Jusqu'à trois passagers peuvent prendre place sur l'assise rouge. Un bar et une tablette sont également proposés.





Le Pod Sofitel en Voyage conçu pour remplacer les services de limousine.

Avec le Pullman Power Fitness, l'objectif est de rendre le temps de transport utile. Un seul passager peut monter à bord et choisir de faire du rameur ou du vélo. Les vitres ne permettent pas aux personnes à l'extérieur de voir ce qui ce passe à l'intérieur de l'habitacle mais le passager peut profiter de l'extérieur. Trois modes différents sont accessibles dans le Pod et font varier les couleurs, l'ambiance lumineuse et l'entraînement. A terme, les partenaires imaginent déjà un coach holographique pour encourager le sportif. Ces Pods pourraient être réservés sur l'application ALL (Accor Live Limitless).



Quant à savoir si cette vision est réalisable, les partenaires en semblent persuadés. Vincent Cobée, le directeur général de Citroën, a affirmé qu'une "vision physique" de cette présentation pourra voir le jour dans "5 à 7 ans", lorsque la technologie de conduite autonome sera disponible.