Clap de fin pour Cortana après la présentation de Microsoft Copilot

"Fin 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu’application autonome", a expliqué Microsoft dans un billet de blog publié sur le site Windows. L'entreprise précise que l’assistant restera disponible dans Outlook mobile, Teams mobile, l’affichage Microsoft Teams et les salles Microsoft Teams.

Cortana n'a jamais trouvé son public

Il faut croire que Cortana n’avait plus sa place sur le marché des assistants vocaux intelligents, qui a été révolutionné par l’apparition de ChatGPT. Présenté en 2014 pour concurrencer le Siri d’Apple, l’outil n’a en fait jamais suscité l’engouement escompté et n'est pas parvenu à trouver son public.



En 2019, Microsoft annonçait qu'il retirerait l’application des stores iOS et Android, expliquant vouloir se détourner du marché grand public pour positionner Cortana comme un assistant dédié aux entreprises. Aujourd'hui, il renvoie ces dernières vers ses nouveaux produits.

De Cortana à Copilot

Dans son annonce, Microsoft indique que si l’application Cortana va disparaître, les utilisateurs continueront d’accéder à des fonctions de productivité, avec des IA plus évoluées s’appuyant sur le grand modèle de langage GPT-4, capables de prendre en charge des requêtes plus complexes. "Au lieu de cliquer sur l’icône Cortana et lancer l’application pour passer en mode vocal, vous pouvez désormais utiliser directement la voix et satisfaire vos besoins de productivité grâce à différents outils" précise également la firme.



Elle parle notamment de la fonctionnalité d’assistance “Copilot” récemment annoncée et qui sera disponible en version preview pour Windows 11 à partir de ce mois-ci. Cet agent pourra rédiger automatiquement des brouillons ou raccourcir un paragraphe sur Word, analyser des données ou formuler des prédictions sur Excel, générer des présentations à partir d'un simple document texte sur Powerpoint, écrire des e-mails ou résumer des conversations sur Outlook et même noter les points importants d’une réunion Teams.

Commandes vocales de Windows 11 et nouvelle version de Bing

Microsoft renvoie également ses utilisateurs vers les commandes vocales de Windows 11 qui permettent de contrôler son PC par la voix et de dicter du texte, ainsi que vers la nouvelle version de Bing présentée en février, capable de fournir des réponses concises provenant de sources web à des questions en langage naturel.