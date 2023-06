Clap de fin pour Luko, racheté par le britannique Admiral Group

Étranglé par ses dettes, le néo-assureur français Luko est contraint à la cession. Les activités françaises de l'assurtech sont rachetées par le groupe britannique Admiral, propriétaire de L'Olivier Assurance, qui conservera les deux marques. Spécialisé en assurance habitation, Luko avait récemment racheté l'allemand Coya et pour 22 millions d'euros le français Unkle, dans le but de se développer en Europe et diversifier ses offres autour du logement. Elle s'était pour cela endettée à hauteur de 45 millions d'euros.

Le montant de l'acquisition n'est pas communiqué, mais selon Les Echos, il serait inférieur à la valorisation de 250 millions d'euros de Luko lors de sa dernière levée de fonds de 50 millions d'euros fin 2020.

Luko avait absolument besoin de lever

La startup faisait face à une échéance de remboursement de 12 millions euros auprès des actionnaires d'Unkle, auxquels elle aurait normalement dû donner des actions Luko, ce qu'elle n'a pas pu honorer faute d'avoir réussi à lever de nouveaux fonds fin 2022. Elle s'est donc placée en procédure de sauvegarde le 13 juin pour restructurer sa dette et éviter le redressement judiciaire.

Unkle, spécialisé dans les garanties de loyers impayés, et Coya seront vendus à la découpe.

Fondée en 2018, Luko compte 185 collaborateurs en France et 450 000 assurés. Selon L'Argus de l'Assurance, l'assurtech capterait actuellement un quart des nouveaux contrats souscrits sur internet en multirisques habitation.

Aux États-Unis, Lemonade, qui a en partie servi de modèle à Luko dans l'assurance habitation, éprouve lui aussi des difficultés et creuse ses pertes. Il a récemment licencié 3% de ses effectifs, soit environ 45 personnes, notamment au sein de son équipe R&D basée en Israël.