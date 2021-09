Clara Chappaz, de Vestiaire Collective, prend la tête de la Mission French Tech

Clara Chappaz, chief business officer chez Vestiaire Collective, prend la tête de la mission French Tech. Après le départ de Kat Borlongan en juillet dernier, l'annonce de la personne qui prendrait la suite était très attendue. Et encore une fois, la directrice de la mission est issue de l'écosystème tech. Elle a été préférée à Louis Fleuret, le directeur adjoint de la Mission French Tech qui avait assuré l'intérim après le départ de Kat Borlongan.



Clara Chappaz connait l'écosystème

Clara Chappaz a été formée à l'Essec Business School avant de décrocher un MBA de la Harvard Business School. Elle a ensuite entamé sa carrière en passant par des entreprises comme Pernod Ricard et Zalora Group avant de fonder sa propre start-up, Lullaby, une marketplace qui propose des produits durables pour les enfants. Le projet a pris fin en juin 2018.



Par la suite, Clara Chappaz rejoint les rangs de Vestiaire Collective en janvier 2019 comme Chief Growth Officer. Elle est ensuite nommée Chief Business Officer de la licorne française, qui a mis au point une marketplace de produits de seconde main haut de gamme. La nouvelle directrice de la Mission French Tech connaît donc l'écosystème des start-up françaises et les obstacles rencontrés par celles-ci lors de leur croissance.



Faire grandir l'écosystème

Cet accompagnement des start-up afin de les aider à devenir des scale-up et des licornes sera certainement l'un des enjeux de son mandat. Après avoir structuré l'écosystème, lancé les FT120 et Next40 pour mettre en lumière les jeunes pousses, l'objectif de la Mission French Tech est d'aider les start-up à se développer plus encore pour devenir des entreprises pérennes, voire des sociétés cotées. L'accompagnement et les besoins ne sont pas les mêmes à ces différents niveaux de maturité. Un focus particulier devrait continuer à être fait sur le recrutement et la formation.



Clara Chappaz devra aussi certainement prendre en main un volet européen. Au-delà des 25 licornes françaises à horizon 2025, Emmanuel Macron souhaite un renforcement de l'écosystème européen pour faire face aux géants technologiques et start-up venues des Etats-Unis et d'Asie. Le but est de voir émerger 10 géants tech valorisés à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Avec la présidence française de l'Union européenne qui débute le 1er janvier prochain, Clara Chappaz pourra faire entendre sa voix au-delà de l'Hexagone.