Classement : les 500 start-up françaises qui ont le plus recruté en 2022

Le cabinet de chasse Data Recrutement, spécialiste des profils digitaux, a publié, le 24 janvier 2023, la deuxième édition de son étude annuelle. Si l'on a beaucoup parlé des licenciements dans le tech dernièrement, c'est sur les embauches que celle-ci s'est concentrée, publiant un classement des 500 start-up françaises ayant le plus recruté en 2022.

C’est Greenly, la start-up qui propose aux entreprises un logiciel permettant de réaliser leur bilan carbone et de trouver des alternatives pour l’améliorer, qui se place sur la première marche du podium en termes de croissance des effectifs et succède ainsi à Ankorstore. L’année dernière, l'entreprise a vu sa masse salariale augmenter de 423%, passant de 26 à 136 salariés. Des embauches à Paris et New-York, notamment permises par une levée de fonds en série A de 21 millions d’euros en avril 2022.

Elle est suivie par la jeune pousse lilloise Le Fourgon (+329%), qui a embauché 92 personnes en 2022. La start-up propose des livraisons de boissons consignées à domicile. Elle récupère, lors du passage suivant, les bouteilles vides, les nettoie et les renvoie au producteur pour ré-emploi.

Les start-up à impact écologique ont beaucoup recruté

Les start-up positionnées sur le segment de la transition écologique occupent ainsi les deux premières places du podium et sont globalement très présentes dans ce classement des plus gros recruteurs de 2022. Dans le top 10, on retrouve aussi Fairmat, Descartes Underwriting et Lhyfe.

La troisième place est décernée à Silvr, une fintech qui propose aux acteurs du e-commerce un modèle de financement des entreprises alternatif à la dette bancaire et à l'augmentation de capital, basé sur leurs revenus futurs : le Revenue Based Financing (RBF). Elle a bouclé l'un des plus gros tours de table européen dans ce secteur en février 2022 avec 130 millions d'euros levés en série A, ce qui lui a permis de quasiment tripler ses équipes.

Doctolib, Contentsquare et Qoton, plus gros recruteurs

Les logiciels SaaS sont également bien présents, 16,8% des 500 start-up de la liste sont positionnées sur ce segment. Sept figurent dans le Top 20 parmi lesquelles Kinetix à la quatrième position, Pelico à la cinquième, Pigment, Fabriq ou encore Clone. Lorsque l’on regarde le nombre de recrutement effectués, c’est Doctolib qui arrive en tête avec 568 salariés recrutés sur l’année écoulée. Une place logique au vu des 500 millions d'euros levés en mars, le plus gros financement de la e-santé en 2022.

Deux autres licornes ont été des recruteurs massifs l’année dernière : le spécialiste de l'expérience client en ligne Contentsquare (459 salariés) et la néobanque Qonto (370). Force est de constater, aussi, même si ce n’est pas l’objectif du classement, que les bureaux des start-up sont très concentrés en Île-de-France : c'est le cas de 42 des 50 premières start-up.