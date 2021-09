Cloud français : Sewan rachète l'opérateur Ikoula

Le petit acteur français du cloud Ikoula, créé en 1998, dit adieu à son indépendance. Sewan, opérateur télécom et d'hébergement cloud pour les entreprises, annonce son rachat ce mardi 28 septembre pour un montant non communiqué. Ikoula, spécialisé dans le cloud d'infrastructure et l'infogérance pour les PME, possède deux datacenters en France, à Reims et dans l’Aisne.



La société compte plus de 6600 clients dans 60 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2020. Elle avait ouvert 20% de son capital au fonds d'investissement Ardian en 2014. Ikoula détient deux filiales, aux Pays-Bas et en Espagne.



Renforcer l'expertise cloud

Sewan, qui ne possédait pas de datacenters, a pour objectif de "renforcer son expertise Cloud et de diversifier sa gamme de produits dédiés à l'hébergement", précise l'entreprise dans un communiqué. L'entreprise développe une stratégie s'appuyant sur la croissance externe. Sa dernière acquisition datait de mai 2020, il s'agissait de l'opérateur de services de télécoms dans le cloud allemand 42one. Elle avait précédemment racheté des entreprises en Belgique et en Espagne.



Sewan prévoit un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2021 et emploie 700 collaborateurs. La société fournit notamment des services d'hébergement de données critiques. Elle est agréée pour l'hébergement des données de santé à caractère personnel. Elle sert 75 000 clients (parmi lesquels Monoprix, BNP Paribas, Casino), auxquels elle ne vend généralement pas en direct, mais en s'appuyant sur un réseau d'un millier de partenaires.