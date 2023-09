Cloud : l'Autorité de la concurrence mène des perquisitions ; Nvidia serait concerné

Le 27 septembre, l'Autorité de la concurrence a annoncé que ses services d'instruction avaient procédé la veille à "une opération de visite et de saisie inopinée" d'une entreprise "suspectée d'avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques". Elle a refusé de dévoiler son identité.

Nvidia serait concerné

Il s'agirait de Nvidia, dont le siège social français est situé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, d'après le Wall Street Journal. Contactée par nos soins, l'entreprise a refusé de commenter cette information. Précision importante : cette opération ne préjuge pas de la culpabilité de l'entreprise, que seule une instruction au fond permettra d'établir le cas échéant.



Cette perquisition s'inscrit dans une vaste enquête ouverte par l'Autorité de la concurrence sur le fonctionnement anticoncurentiel du cloud. Elle avait émis un avis le 29 juin 2023 dans lequel elle pointait plusieurs pratiques qui pourraient poser des problèmes sur le marché français. Elle relevait notamment que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle allait entraîner une augmentation de la demande de services cloud et que les régulateurs – dont elle fait partie – devait veiller à ce que les acteurs établis n'entravent pas le développement d'acteurs nouveaux et/ou de plus petite taille. Elle pointait notamment du doigt "les nombreuses évolutions vers des modèles de plus en plus complexes", comme les LLM, qui demandent "des ressources en puissance de calcul très importantes".

Fournisseur mondial de cartes graphiques

Nvidia, qui n'est jamais cité dans l'avis du gendarme français, est le principal fournisseur mondial de cartes graphiques (détenant 95% du marché des GPU utilisés pour le machine learning selon New Street Research). Ces dernières sont indispensables pour des applications en matière d'IA générative notamment, secteur en plein boom actuellement avec une explosion des demandes clients. Les entreprises qui fournissent des services de cloud computing utilisent un grand nombre de ces cartes graphiques. Une dépendance particulièrement coûteuse au point où Microsoft, dans le top 3 des fournisseurs mondiaux de cloud computing aux côtés de Google Cloud et AWS, voudrait développer sa propre puce.



Cette semaine, deux entreprises françaises ont annoncé recourir aux technologies de Nvidia. Dans le cadre de sa stratégie sur l'IA, le groupe Iliad a installé dans l'un de ses data centers franciliens le supercalculateur DGX SuperPOD de NVIDIA, lequel est équipé des systèmes NVIDIA DGX H100. Egalement, OVHcloud a annoncé de nouvelles offres basées sur les GPU suivants : NVIDIA H100, NVIDIA A100, NVIDIA L40S et NVIDIA L4 avec un déploiement effectif dans les semaines à venir. On imagine donc aisément les problèmes que cela peut poser en matière de concurrence.