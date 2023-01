Cloud : Microsoft acquiert les DPU de Fungible

© Photo by Robert V. Ruggiero on Unsplash

Microsoft a confirmé l'acquisition en décembre 2022 de Fungible, une start-up qui conçoit des DPU (data processing units) pour les datacenters. En décembre, la presse américaine avait évoqué un montant de 190 millions de dollars pour ce rachat, qui n'a pas été confirmé par Microsoft. Les équipes de Fungible, co-fondée en 2016 par un ancien ingénieur d'Apple et par le fondateur de Juniper Networks, rejoindront celles de Microsoft Azure.



Fungible a connu des difficultés en 2022, qui l'ont conduite à licencier une partie de son personnel et à se recentrer sur les offres d'infrastructure de stockage. Des rumeurs prêtent à la start-up américaine une tentative de cession à Meta, qui aurait échoué.

Processeurs de nouvelle génération

Les DPU équipent les nouvelles générations de datacenters. Ces processeurs programmables permettent un traitement des données massivement parallèle adapté à l'analyse Big data en temps réel, et l'amélioration des performances de stockage tout en diminuant la consommation d'énergie. Les DPU permettent de délester les tâches affectées aux CPU et aux GPU.



Le marché des DPU, qui n'a que quelques années d'existence, suscite les convoitises. Nvidia a racheté BlueField en 2019, et AMD s'est emparé de Pensando Systems en mai 2022 pour 1,9 milliard de dollars. En France, les DPU sont la spécialité de la start-up Kalray, qui a levé 24 millions d'euros en décembre.



En décembre dernier, Microsoft a réalisé une autre acquisition dédiée à son infrastructure cloud : celle de Lumenisity, une start-up développant une technologie de fibre optique à faibles latence et perte de signal.