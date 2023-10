Cloud souverain : Birdz, filiale de Veolia, signe avec S3NS pour sécuriser les données de ses clients

A l’occasion des Assises de la cybersécurité, S3NS communique sur un premier client. La coentreprise de Thales et Google pour le "cloud de confiance" a su convaincre Birdz, filiale de Veolia spécialisée dans la collecte de donnée environnementale, de signer pour son offre "Contrôles locaux avec S3NS".



Pour rappel, cette dernière n’est pas certifiée SecNumCloud mais fait office de "rampe de lancement", à la fois pour les clients et les équipes de S3NS, avant la commercialisation de l’offre finale. Son lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2024, d’après Cyprien Falque, DG de S3NS.

Combiner les services Google et la sécurité de Thales

Quant à savoir ce qui a motivé ce choix, la réponse est simple. "Certains de nos clients dans l’assainnissement d’eau veulent avoir leurs données en France, dans un cloud français avec une législation franco-française," nous explique Ludovic Millier, DSI de Birdz. "L’offre 'Contrôles locaux' n’est donc qu’une première étape avant d’emmener nos clients vers le cloud de confiance l’année prochaine."



Autre facteur : Veolia a créé Birdz en 2018 en fusionnant deux entités (Homerider Systems et m2ocity) qui avaient des systèmes d’information distincts, et son choix s’est porté sur Google Cloud pour harmoniser et rationnaliser l’infrastructure. "Nous nous plaisons chez Google Cloud, confie le DSI. Donc nous continuons avec notre pipeline chez eux, mais en rajoutant cette couche de sécurité supplémentaire." En clair, l’offre de S3NS est arrivée à point nommé pour résoudre ce dilemme entre services de premier plan et exigences de sécurité.

350 millions de lignes par jour

Birdz collecte les données de 4,5 millions d’objets connectés (notamment des compteurs d’eau) qui sont principalement situés en France, et qui remontent 38 millions de messages tous les jours. Cela se traduit par plus de 350 millions de lignes de données arrivant quotidiennement dans des bases BitQuery, suivi de divers traitements, notamment pour construire des tableaux de bord. Les services GCP simplifient la gestion et le routage de toutes ces informations.



"Les outils Google Cloud nous permettent de nous concentrer sur les services aux clients et pas sur des problématiques de bases de données," observe Ludovic Millier. "Nous avons choisi une approche serverless et donc nous ne sommes plus embêtés par des problèmes de performances comme on l’était il y a sept ou huit ans. Il fallait avoir des administrateurs de bases de données sur place, réinvestir dans des serveurs régulièrement… jamais je n’y reviendrais."

"Plus d'une dizaine de clients"

S3NS possède "plus d’une dizaine de clients à date", notamment en banque-assurance et dans les services, mais sur lesquels l’entreprise ne peut pas communiquer. La mise en place de l’offre cloud de confiance progresse bien, d’après Cyprien Falque. "Les datacenters ont été contractualisés et sont en cours d’installation. En parallèle, nous opérerons dès le mois prochain le support client sur tout le réseau GCP. Nous avons désormais 80 collaborateurs et allons doubler de taille l’année prochaine."



Le recrutement et la formation des opérateurs est un sujet clé car ils devront être autonomes au lancement, d’autant que "le sizing dépend du nombre de services et pas seulement du nombre de clients". Le développement logiciel se poursuit également chez les deux partenaires pour que la solution soit intégrée du mieux possible.

L'offre "contrôles locaux", possiblement pérenne ?

Quant à l’offre "Contrôles locaux avec S3NS", son avenir n’est pas encore arrêté. "C’est une porte d’entrée sur le cloud de confiance, qui permet notamment aux clients ne venant pas de GCP de se faire la main dès aujourd’hui sur les outils," reconnaît Cyprien Falque. "Mais nous lui voyons de plus en plus une valeur intrinsèque sur la garantie de localisation des données, ainsi que sur le chiffrement externe que nous offrons. Cela vient plutôt des recommendations de la Cnil sur le RGPD, puisqu’elle n’est pas SecNumCloud. Nous envisageons donc qu’elle reste pérenne. Tout dépendra de la demande des clients."