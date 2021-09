CoachHub lève 80 millions de dollars pour démocratiser le coaching digital en entreprise

CoachHub, start-up allemande spécialisée dans le coaching digital, annonce ce mercredi 1er septembre un tour de table de 80 millions de dollars. Cet investissement porte le total des fonds récoltés par l'entreprise à 130 millions depuis 2019. Outre développer l'entreprise à plus grande échelle, l'objectif de cette levée est avant tout de soutenir "la démocratisation du coaching auprès des employés et des entreprises", dévoile Yannis Niebelschuetz, co-fondateur, dans une interview accordée à L'Usine Digitale.



Lancé en 2018 par deux frères Yannis et Matti Niebelschuetz, CoachHub est né de l'expérience des deux entrepreneurs qui avaient pu mettre à l'essai le "potentiel du coaching" au cours de leur carrière, indique le cofondateur. Seul inconvénient de ces séances réalisées en face à face, "le besoin d'une organisation bien rodée pour parvenir à trouver une date qui correspond, une salle disponible dans les locaux, etc." Conscients du passage au tout digital, les deux frères se lancent alors dans une offre de coaching exclusivement en ligne.



Une plateforme utilisant l’intelligence artificielle

Formations, développement personnel ou encore gestion des compétences professionnelles, la plateforme berlinoise propose à travers une application des rendez-vous en visioconférence ainsi que des exercices et un suivi de la progression. "Nous utilisons l'intelligence artificielle pour trouver dans nos bases de données les coachs pouvant correspondre le mieux aux besoins des utilisateurs", explique Yannis Niebelschuetz.



"Nous avons énormément de données que nous fournissons à l'algorithme et selon les notes accordées à nos coachs et différents critères comme le sexe et l'âge, nous parvenons à répondre aux demandes précises des utilisateurs", détaille-t-il. "Nous sommes également capables de prédire l'efficacité de l'association entre un coach et une personne grâce à un questionnaire mis à disposition des utilisateurs", confie Yannis Niebelschuetz.



"gérer le stress, faire face au conflit et développer le leadership"

La start-up allemande offre trois formules de coaching dont un suivi destiné au développement personnel et à la gestion de la santé mentale des salariés. CoachHub propose également des séances de formation visant à soutenir les employés lors de grands tournants en interne, à l’image d’une transformation numérique. Enfin, la start-up dispose d'une offre visant à dévoiler le plein potentiel des employés en développant leurs soft-skills et en offrant des outils pour "gérer le stress, faire face au conflit et développer le leadership".



La crise sanitaire et le passage au travail à domicile ont fait exploser la demande de la jeune pousse. "Depuis la pandémie, nous avons constaté un intérêt tout particulier pour certaines de nos offres, notamment celles liées à la santé mentale et à la mise en place d'un équilibre entre le travail et la vie privée", dévoile le co-fondateur. CoachHub a depuis le début de l'année 2021 triplé son nombre d'employés et ajouté de grands noms à sa liste de clients, notamment Fujitsu, Electrolux, Babbel, ViacomCBS et KPMG.



Des objectifs de croissance

La start-up compte désormais 2 500 coachs certifiés dans 70 pays et sur six continents. Avec plus de 320 employés, CoachHub propose des séances de coaching dans plus de 60 langues. Forte de ce dernier investissement, la jeune pousse prévoit de tripler sa présence en France dans les prochains 18 mois et d'accélérer le recrutement. "L'objectif est aussi d'engager des chercheurs spécialisés dans les questions de coaching pour développer davantage notre offre", détaille Yannis Niebelschuetz.



La société a encore de beaux jours devant elle, à en croire le responsable. "Ce dernier tour de table nous permettra de répondre à la demande toujours croissante de solutions numériques pour la formation et le développement personnel", indique-t-il. Poussées par la pandémie, "les sociétés sont davantage sensibles au bien-être moral de leurs effectifs", explique Yannis Niebelschuetz. De manière pratique, elles ont également "besoin d'utiliser les budgets alloués à la formation et au développement du leadership des salariés de manière digitale". Le fondateur s'attend ainsi à voir cette demande continuer de croître dans les mois à venir.