Cobotique : Veo Robotics lève 29 millions de dollars pour sécuriser la collaboration humains-robots

L’entreprise américaine Veo Robotics a annoncé avoir levé 29 millions de dollars en série B pour ses systèmes de sécurisation de la robotisation industrielle. Le total comprend 15 millions récoltés l’année dernière mais la société a tenu à obtenir les 14 millions supplémentaires avant de communiquer.

La jolie somme obtenue, mais surtout le nom des investisseurs lui accordant leur confiance font de Veo une entreprise à suivre. Il s’agit d’Amazon, de Google Ventures ou encore de Yamaha Motor. Safar Partners et Baidu Ventures font également partie du tour de table.

Pour protéger les humains, les robots industriels sont souvent isolés

Le créneau sur lequel la société se positionne semble effectivement prometteur. On sait que les robots industriels se multiplient. On sait aussi que leur utilisation peut s’avérer dangereuse pour les humains qui travaillent avec eux vu leur force et leur vitesse d’exécution : risques mécaniques, collisions, mouvements imprévus, projections d’objets, etc.

Historiquement, éviter ces dangers aux humains consiste à cloîtrer les robots dans des zones protégées : isolement par une cage en polycarbonate ou accès protégé par des barrières verrouillées lors du fonctionnement du robot.

Or, comme l’explique Clara Vu, co-fondatrice et CTO de Veo Robotics, "La nouvelle génération de systèmes robotiques intelligents travaille en collaboration avec les humains et non séparément d’eux".

Une nouvelle génération de systèmes de sécurité

Amazon en est un bon exemple et ce n’est pas pour rien que le géant du e-commerce investit dans le projet. Si ses robots Kiva travaillent dans une zone confinée qui nécessite un équipement de sécurité spatiale pour qu'un être humain puisse y pénétrer, et que ses bras robotiques opèrent dans leurs propres cellules, l'entreprise a commencé à se diversifier avec des systèmes tels que le robot autonome Proteus, dont l’interaction avec l’homme est beaucoup plus étroite.

Cette évolution nécessite d'être accompagnée par une nouvelle génération de systèmes de sécurité, et c’est là-dessus que Veo Robotics planche, concevant des solutions logicielles destinées à aider les humains et les robots à coexister sans risque dans un même espace de travail.

Surveiller la distance humain-robot et anticiper les rapprochements

Le produit phare de la société baptisé FreeMove est un système de sécurité avancé basé sur des technologies de vision par ordinateur, de détection 3D et d’intelligence artificielle pour les cellules de travail industrielles qui surveille la vitesse du robot et sa distance par rapport au travailleur humain. Il anticipe et calcule les positions futures du robot et lui demande de s'arrêter avant que la distance de séparation protectrice (PSD) ne soit dépassée. Lorsque la violation PSD est corrigée, FreeMove permet au robot de redémarrer.

Veo Robotics est actuellement partenaire des quatre principaux fabricants de robots industriels : ABB, FANUC, KUKA et Yaskawa. L'entreprise a déclaré viser en priorité le déploiement de sa solution dans les secteurs de la construction automobile et de la fabrication de biens durables.