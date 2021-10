Cofidis inaugure le paiement en quatre fois sur Amazon Pay

Le paiement par carte bancaire en 4 fois sans frais est désormais disponible pour les clients d'Amazon et les marchands utilisant le système Amazon Pay. Amazon Pay permet aux internautes d’utiliser les informations de leur compte Amazon pour effectuer des achats sur des sites marchands tiers, en saisissant simplement leur identifiant et leur mot de passe lors de la validation de la commande. Les informations de paiement et de livraison stockées dans leur compte Amazon sont utilisées pour finaliser la transaction. C'est le même principe que le paiement en un clic disponible sur la plateforme.



C'est l'établissement de crédit à la consommation Cofidis qui s'est chargé de la mise en place du service. Il était déjà partenaire d'Amazon pour les paiements échelonnés sur son propre site, ainsi que sur une solution de crédit renouvelable disponible depuis mai 2020. La solution de paiement fractionné est accessible pour des achats à partir de 60 euros. Elle est proposée notamment par Le Coq Sportif et Kiabi.



Une demande croissante pour le paiement fractionné

"Nous répondons ainsi à une demande croissante en la matière", indique dans un communiqué Stéphane Blanc, responsable commercial Europe du Sud chez Amazon Pay. La pratique du paiement fractionné est en plein boom depuis la crise sanitaire. Selon une étude du cabinet de conseil Alvarez & Marsal, 8% des paiements en Europe sont faits sous forme de paiement fractionné. En France, le marché est dominé par Oney (BPCE) et Floa (BNP Paribas). Il attire énormément de fintechs, le secteur étant animé par de nombreuses levées de fonds et fusions-acquisitions.



Cofidis (groupe Crédit Mutuel) est le premier acteur à avoir lancé en France une offre de paiement fractionnée en 3 fois par carte bancaire. L’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 1000 marchands.