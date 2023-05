Cohere lève 250 millions de dollars pour son IA générative destinée aux entreprises

Les levées de fonds se poursuivent sur le secteur de l’intelligence artificielle générative. Selon le New York Times, la start-up canadienne Cohere vient ainsi de recueillir 250 millions de dollars supplémentaires. Quatre ans après sa création, elle est désormais valorisée à hauteur de deux milliards de dollars.

Pas de version grand public

Ce tour de table a été mené par le fonds canadien de capital-risque Inovia. Nvidia, qui surfe sur la vague de l’IA générative pour vendre ses cartes graphiques, et Salesforce ont également participé à l’opération. La société avait déjà levé près de 170 millions de dollars, notamment auprès du grand fond américain Tiger Global.



Fondée par deux anciens chercheurs en IA de Google, Cohere compte aussi plusieurs grands noms du secteur parmi ses investisseurs : Geoffrey Hinton, l’un des pionniers du deep learning qui vient de quitter le moteur de recherche pour pouvoir alerter sur les dangers de la technologie, ou encore et Fei-Fei Li, professeure vedette de l’université de Stanford, elle aussi passée par Google.



Comme OpenAI, Cohere travaille sur de grands modèles de langage, capables de répondre à toutes sortes de questions. En revanche, la start-up ne prévoit pas de lancer de produits destinés au grand public, à l’image de ChatGPT. Elle vise le marché des entreprises, qui peuvent s’appuyer sur ses modèles d’IA pour concevoir des outils pour améliorer leur moteur de recherche, générer du contenu, résumer des documents ou classer des données. Elle revendique un client majeur : Spotify.

Nombreuses levées de fonds

Depuis les débuts de ChatGPT, les investisseurs se ruent sur l’IA générative, qui pourrait bousculer de nombreux secteurs d’activité. Dans un contexte peu favorable, symbolisé par la forte baisse des levées de fonds, le secteur est ainsi une lueur d’espoir sur laquelle se jettent les fonds de capital-risque. Dans le même temps, les bons projets à financer sont assez peu nombreux, ce qui fait mécaniquement grimper les valorisations.



Ces dernières semaines, les levées de fonds se multiplient. 400 puis 300 millions de dollars pour Anthropic, une start-up fondée par des anciens d’OpenAI, qui a lancé un rival à ChatGPT. 150 millions pour Character.ai, elle aussi créée par des anciens de Google. Fondée par l’un des créateurs de DeepMind, Inflection vise, elle, un tour de table de 675 millions.



Ces sommes levées ne constituent pas qu’un effet d’aubaine lié à l’appétit des investisseurs. Elles seront nécessaires à ces sociétés pour lutter contre Google et OpenAI, soutenu par Microsoft. Elles doivent leur permettre de créer, entraîner et déployer leurs modèles. Une tâche qui nécessite d’embaucher des ingénieurs spécialisés. Et qui requiert une puissance de calcul très importante, qui se traduit par des coûts élevés.