Colis Privé et Survey Copter (Airbus) étudient la faisabilité d'un service de livraison par drone

Alors que bon nombre d'acteurs mènent des pilotes de livraison par drone, Survey Copter, la filiale des drones légers d'Airbus, et Colis Privé se positionnent en amont. Les deux entreprises ont annoncé mercredi 2 juin 2021 nouer un partenariat qui prend la forme d'un accord de partenariat stratégique de recherche (PSR). L'objectif : évaluer le déploiement d'un service de livraison de colis par drone.



Un tel service est-il viable ?

Survey Copter et Colis Privé vont mener une étude de faisabilité et étudier les différents aspects liés à la livraison de colis par drone pour les particuliers. Ils vont plancher sur l'ensemble des aspects techniques et réglementaires. Mais également réfléchir aux réalités opérationnelles d'un tel service et à leurs limites. L'idée est d'établir la viabilité économique d'un tel service avant même de déployer des tests.



"Ce partenariat hautement symbolique incarne à la fois la puissance de l’innovation 100% française mais aussi et surtout la projection des futurs contours de la livraison des particuliers par drone", résume Frédéric Pons, cofondateur de Colis Privé et HOPPS Group, dans un communiqué. Cette étude pourrait enrichir les scénarios types qui sont proposés à l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) qui cherchent à établir une réglementation en matière de transport autonome non-habité.



Survey Copter diversifie son offre

Survey Copter mène des expérimentations avec ses drones dans l'inspection de lignes électriques, de lignes de chemins de fer, d’oléoducs, de gazoducs ou encore dans la surveillance de terrains difficile d'accès et la protection d'opérateurs d'importance vital (OIV).



Ce partenariat va lui permettre d'étoffer ses compétences dans le secteur de la mobilité autonome aérienne du futur en planchant sur un éventuel service de livraison. La filiale d'Airbus, travaille également sur l'insertion dans la circulation aérienne de ces nouveaux moyens de mobilité et la gestion du trafic aérien, notamment dans les environnements urbains à basse altitude.