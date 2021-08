Collaboration ou conflit : les départements informatiques sur la corde raide

Durant cette deuxième année de pandémie, les chefs d'entreprise vont continuer de se tourner vers leurs départements informatiques pour apporter l'innovation et les expériences numériques dont les clients et employés ont besoin. Malheureusement pour les départements IT, la transformation numérique devrait encore s'accélérer en 2021. La pression ne fera donc que s'intensifier.

Sans aucun doute, les départements informatiques ont relevé le défi de la COVID-19, et ce, de manière phénoménale. Leurs compétences et leur travail acharné ont permis aux entreprises de tous les secteurs de lancer rapidement de nouveaux services numériques pour répondre aux nombreux besoins des clients ou permettre aux salariés de travailler depuis leur domicile.

Mais en coulisses, l’histoire est différente. Plus d'un an d’horaires allongés et de résolutions d’urgences ont, à juste titre, laissé des traces. Une étude récemment menée par AppDynamics auprès de responsables informatiques du monde entier ( Agents of Transformation 2021 : The Rise of Full-Stack Observability ) a révélé que beaucoup d'entre eux ressentent une pression énorme et ont du mal à décrocher de leur travail.

La pression commence également à se faire sentir au niveau des équipes. Près des deux tiers (63 %) des responsables IT déclarent avoir connu davantage de conflits avec leurs collègues au cours de l'année écoulée.

C'est un constat regrettable, mais qui n'a rien de surprenant. Des faiblesses apparaîtraient sans doute dans toute équipe, aussi forte et unie soit-elle, si on lui demandait de fonctionner dans de telles conditions pendant une période aussi longue. La différence pour les équipes informatiques est qu’il est presque impossible de prendre du recul pour se ressourcer ou revoir les projets. En effet, aucun d'entre nous ne sait quand la pandémie se terminera et quand la situation pourra enfin revenir à un niveau normal.

La complexité est source de conflits dans les départements informatiques

Pour les responsables informatiques, il est important d'envisager les causes possibles d'une recrudescence des conflits au sein de leur département, et ce, au-delà du simple fait que les équipes sont surmenées et souvent épuisées. Non seulement, les responsables ont le devoir de protéger le bien-être et la santé mentale de leurs employés, mais ils ont également besoin que chaque membre de l’équipe informatique fonctionne à son plein potentiel pendant cette période critique.

En comprenant les raisons de l’augmentation des conflits au sein des départements informatiques, les responsables peuvent trouver des solutions et devenir proactifs avant qu'il n'y ait un impact sur l'engagement et la productivité.

Une des sources principales de conflit qui ressort de l’étude AppDynamics est le manque de données précises et en temps réel sur les performances technologiques. Trop souvent, les responsables IT doivent baser leurs décisions sur des intuitions, plutôt que sur des données. Dans un environnement sous haute pression, il est inévitable que cela conduise à des différences d'opinion et à des échanges parfois vifs, surtout en cas de problèmes techniques. Les trois quarts des responsables IT mondiaux déclarent qu'ils ne peuvent plus se permettre de se fier à leur instinct en matière de performances technologiques – ils ont besoin de données précises.

En raison de la transformation numérique rapide et de l'accélération des initiatives de cloud computing, les responsables IT tentent de surveiller et d'optimiser un patchwork technologique de plus en plus diversifié, que ce soit les briques cloud, public, privé ou hybrides , avec d'énormes volumes de données et une grande dynamicité. Et c'est ce « bruit » incessant des données qui devient si compliqué pour les responsables IT au quotidien. En effet, la plupart d’entre eux ne dispose actuellement pas d'outils adéquats pour surveiller efficacement l'ensemble de leur pile technologique pour identifier et résoudre rapidement les problèmes de performance.

En d'autres termes, le paysage informatique est devenu si complexe que les équipes IT ne peuvent être efficaces que s'ils ont la possibilité d'observer l'ensemble de la pile technologique et de relier les performances techniques aux résultats métier. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent prendre des décisions éclairées et prioriser les actions en fonction de l'impact sur les utilisateurs et les métiers.

L'observabilité et la compréhension sont essentielles

Malgré toutes les pressions et tous les défis auxquels ils sont confrontés, les responsables IT restent optimistes quant à l'année à venir et sont plus déterminés que jamais à avoir un impact positif sur leurs organisations. 75 % d'entre eux affirment que l'année à venir est pour eux un moment décisif sur le plan professionnel et une occasion de briller.

Les responsables IT reconnaissent également la nécessité de collaborer avec des personnes au sein, et en dehors, des services informatiques pour accélérer la transformation numérique. Ils ne veulent plus passer des heures, voire plus, à identifier les problèmes techniques – qui impactent les utilisateurs et les métiers et qui mènent souvent à des conflits sur les responsabilités et solutions.

En effet, pas moins de 91 % des responsables IT soulignent que la capacité à collaborer plus efficacement sur la base de données et des performances technologiques sera importante en 2021 et 84 % estiment qu'ils doivent trouver des moyens de rassembler les équipes en silos pour réussir.

Les chefs d'entreprise et les responsables informatiques doivent donc garder en tête que s'ils veulent atteindre leurs objectifs d'innovation et offrir des expériences numériques sans failles aux clients et aux employés, ils doivent faire tout leur possible pour faire du département informatique un lieu harmonieux et collaboratif.

Contenu proposé par AppDynamics