Comme le CAC40, les start-up du French Tech 120 nomment peu de femmes aux postes de direction

Des start-up pas aussi à la pointe que ça. Les jeunes pousses du Next40 sont mêmes de moins bonnes élèves que les entreprises du CAC40 sur le sujet de la parité. Seulement 18% de femmes sont à des postes de direction dans les start-up du Next40 contre 20% pour le CAC40, rapporte une étude publiée ce mardi 22 novembre 2022 par Sista et le BCG. Ce pourcentage passe à 22% lorsque sont regardées les start-up du FT120. Cette étude regarde les onze postes clés de direction : CEO et ses N-1 directs, CTO, CFO, CPO, COO, CRO.

7 femmes CEO dans le FT120

Autre fait notable : 25% des start-up du FT120 ne comptent aucune femme à leurs postes de direction contre 13% des entreprises du CAC40. Leila Hamidou, directrice associée au BCG, évoque des résultats contre-intuitifs. "Nous aurions aimé découvrir une tendance plus positive au sein du French Tech 120 et confirmer que ces start-up, qui seront les grandes entreprises de l'économie de demain, sont plus en avance sur les questions de parité, déclare-t-elle. Il n'en est rien et la question de la diversité dans le monde du travail en général doit rester au cœur des préoccupations des dirigeants comme des dirigeantes !"

Les chiffres sont encore plus faibles lorsque sont regardés de près le noyau exécutif des postes de direction (CEO, CTO, CFO, CPO, COO et CRO) : les femmes occupent 9% des postes pour le Next40 et 16% dans le reste du FT120. Seules 7 femmes sont CEO de start-up du FT120. Aucune pour celles du Next40. Et lorsqu'elles sont présentes sur les postes à responsabilité, ce sont souvent sur les mêmes postes puisqu'elles sont près de 70% à la direction des ressources humaines et 50% à la direction du marketing. Et l'étude recense uniquement 3 femmes CTO.

Des biais de recrutements qui s'accentuent lorsque la start-up est exclusivement fondée par des hommes… ce qui est le cas de 90% des pépites du FT120. Dans ces start-up, les femmes n'occupent que 11% des postes du noyau exécutif. A l'inverse, "les start-up fondées par des équipes mixtes ou féminines comptent respectivement 23% et 29% de femmes dirigeantes dans leur noyau exécutif."

Plus de femmes dans les plus jeunes start-up

Des start-up très loin de la parité. Dès l'année prochaine les jeunes pousses intégrant ces programmes devront publier un index de l'égalité femmes/hommes et émettre des propositions en vue de l'améliorer. La Mission French Tech souhaite pousser ce sujet auprès de l'écosystème et favoriser la parité. En juin dernier, un Pacte parité a été signé par 72 start-up du FT120. Les jeunes pousses s'engagent à atteindre le seuil minimal de 20% de femmes siégeant au board des start-up d'ici 2025 et 40% d'ici 2028.

Allant dans ce sens, l'étude note des signaux positifs. Les start-up comptant plus de 1000 employés recensent 27% de femmes à des postes de direction. Cela pourrait être un effet de la loi Rixain, selon les auteurs de l'étude, puisqu'elle oblige ces entreprises à avoir 40% de femmes dans leurs instances dirigeantes dès 2025. Autre note positive : dans les plus jeunes start-up, celles comptant moins de 50 employés, les femmes sont 29% dans les postes à responsabilité étudiés. Cette tendance va-t-elle se confirmer lors du développement de ces jeunes pousses ?