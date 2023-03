Comment Anozr way protège les dirigeants d'entreprises face aux cyberattaques

© Anozr way

“66% des dirigeants d’entreprises et de hauts cadres ont au moins un compte sur un réseau social, sur lequel ils exposent des données personnelles qui les rendent vulnérables”. Sans appel, le constat d’Alban Ondrejeck fait le bonheur des pirates informatiques, qui peuvent utiliser ces informations laissées publiques pour déclencher des attaques.

Pour répondre à ce problème, cet ancien responsable de la sécurité informatique d’Orange a cofondé, en 2019, la start-up Anozr way. Son concept : scanner la toile pour détecter les vulnérabilités potentielles des dirigeants et salariés d’une entreprise. “Les formations à la cybersécurité et les protections techniques ne suffisent plus”, assure-t-il.

Croissance de 300%

Basée à Rennes, la jeune entreprise a été récompensée mardi 7 mars 2023 par le jury du Forum international de la cybersécurité, qui se tient début avril à Lille. Elle compte environ 30 employés. Elle revendique une croissance de 300% de son activité l’an passé, sans fournir de chiffres précis. Et quelques dizaines de clients, comme Thales, Axa, Thales ou encore Keolis.

Anozr way commence également à se développer en Belgique et au Canada. Elle visera ensuite d'autres pays, dont le gigantesque marché américain, lorsque l’elle aura conclu une nouvelle levée de fonds, espérée pour cette année après un premier tour d'amorçage de deux millions d’euros en 2020.

Concrètement, Anozr way a conçu deux solutions logicielles automatiques, qui scannent deux types de sources. D’un côté, les base de données exposées sur le dark web, sur les groupes de ransomware ou sur la messagerie Telegram. De l’autre, les principaux réseaux sociaux. Leurs objectifs : trouver des mots de passe qui ont été exposés, détecter des messages, des photos et des croisements de données qui pourraient permettre d’obtenir des informations personnelles.

Photos de vacances

“80% des attaques informatiques proviennent d’une vulnérabilité personnelle”, rappelle Alban Ondrejeck. Cela peut être l’utilisation de l’adresse e-mail et du mot de passe professionnels sur un site grand public, des messages pour souhaiter un bon anniversaire à un membre de la famille ou encore des photos de vacances qui permettent d’identifier des centres d’intérêt.

Le premier logiciel d’Anozr way mesure l’exposition de tous les collaborateurs d’une entreprise, permettant de prendre des actions concrètes pour limiter les risques. Le second est destiné aux employés, leur permettant d’identifier leur vulnérabilité personnelle sur les réseaux sociaux ou sur le darkweb, puis de corriger les failles de sécurité. “Personne d’autre ne propose la chaîne complète: la détection, l’évaluation des risques et la remédiation”, assure Alban Ondrejeck.