Comment Atelier Nature rend ludique l'exploration des sites touristiques

Aux portes de Verdun (Meuse) ou à deux pas de la bête du Gevaudan (Lozère), à la station de Chamrousse (Isère) ou à la Dent du Midi (Suisse), les amateurs d’aventures pourront s’essayer sur l’un des parcours Explor Games conçus par Atelier Nature. Créée en 2012 à Verzé (Saône-et-Loire), l’entreprise travaille avec les exploitants de sites touristiques, publics ou privés, pour faire vivre une expérience nouvelle aux visiteurs.



"Guidé par des personnages, ils vont découvrir l’histoire du lieu et relever des défis en observant leur environnement. Ils apprennent des choses de façon ludique", précise Ayse Callak, directrice commerciale, communication et marketing d’Atelier Nature. L’entreprise compte 12 salariés et environ 80 clients en France mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Andorre pour un chiffre d’affaires de 900 000 euros en 2020.



Développé en interne

Si les personnages des aventures Explor Games sont créés sur mesure par différents illustrateurs extérieurs à Atelier Nature, ce sont les équipes de l’entreprise qui ont développé l’application téléchargeable ou disponible pour tablette, sous Android ou iOS. "Nous utilisons les langages Java et Kotlin pour Android et Swift pour iOS, tandis que notre backend repose sur firebase et notre base de données sur MongoDB. Enfin, notre environnement d’exécution est Node.js", détaille Zoé Geoffroy, développeuse.



Depuis sa création, le modèle à évoluer jusqu’à devenir la dernière version utilisée. Depuis le 1er juillet, elle s’est enrichie d’une communauté pour les joueurs. "Les utilisateurs d’Explor Games peuvent créer un compte et cumuler des points au fur et à mesure des aventures qu’ils vivent partout en France et ainsi obtenir des récompenses."



Le plaisir avant la technologie

A côté des gains imaginés par les partenaires d’Atelier Nature, entrée gratuite ou goodies, le visiteur se rendant sur différents sites peut récolter des indices pour trouver un médaillon d’or caché sur l’un des parcours. En recherche constante de l’amélioration de l’expérience pour l’utilisateur, les équipes d'Atelier Nature enrichissent les scénarios et les défis sans que la technologie ne prenne le pas sur le plaisir. "Il faut prendre en compte le téléchargement et la vitesse d’exécution", rappelle Ayse Callak.



Toutefois, les deux se rejoignent, comme ce fut le cas pour une mission accomplie à Mâcon. Parallèlement à ses Explor Games, l’entreprise y a conçu une balade pour découvrir la ville en 2016. En 2021, la proposition initiale s’est enrichie de deux nouveaux points d’intérêt pour lesquels les équipes ont intégré de la réalité augmentée sur une reconstitution en image à 360 degrés pour donner à voir les changements opérés dans la ville entre deux époques : Les quais au XIVème siècle et l’Hôtel de ville au XVIIIème siècle.