Comment BMW utilise Omniverse de Nvidia pour rendre ses usines plus intelligentes

BMW utilise la solution de collaboration 3D multi-logiciels de Nvidia, baptisée Omniverse, pour améliorer le fonctionnement de ses usines et tout particulièrement la planification et le contrôle de la production. Les partenaires assurent être parvenus à améliorer considérablement la vitesse, la précision et l'efficacité du processus de planification dans des usines BMW.



jumeau numérique et réduction des coûts

Le but de ce partenariat est de simuler tous les aspects des opérations de production dans les usines BMW. Mais également d'utiliser cette solution pour que ses équipes puissent collaborer sur la conception, la planification et l'exploitation des futures usines avant même qu'elles ne soient construites. A l'occasion de la conférence GTC de Nvidia, qui s'est déroulée en novembre, BMW a expliqué avoir simulé les instructions de commande pour les ouvriers de 31 usines de son réseau de production. Cela lui a permis de réduire le temps de planification de la production de 30%, comme le rapporte VentureBeat.



Les partenaires ont détaillé l'exemple de l'usine de Ratisbonne. Elle dispose d'un jumeau numérique alimenté en temps réel et capable de simuler une production à grande échelle et une planification en fonction de contraintes, allant jusqu'aux instructions de commande et à la programmation robotique dans l'atelier. Cela permet d'améliorer la qualité de production, de réduire les temps d'arrêt et les coûts de fabrication, et d'augmenter la production.



orchestrateur de données

Omniverse est une solution de collaboration 3D multi-logiciel compatible avec de multiples applications et dotée de fonctionnalités de gestion d'expériences en réalité virtuelle et augmentée. "Dans la vision [de BMW] de l'usine du future, les humains et les robots travaillent ensemble, les ingénieurs impliqués dans toutes les étapes de la conception de l'usine collaborent dans un espace virtuel partagé, et l'ensemble de l'usine est simulé avec des détails photo-réalistes, explique Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia, dans un communiqué. Omniverse a été conçu pour réaliser ce futur."



La planification à l'aide d'une usine virtuelle n'est pas nouvelle, mais cela nécessite souvent l'importation de données provenant d'applications diverses, ce qui prend du temps et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Une des difficultés est de synchroniser les différents systèmes de gestion de la production présents dans les usines, a d'ailleurs relevé le constructeur à l'occasion de la conférence GTC. A ce niveau, Omniverse agit en tant qu'orchestrateur des données en collectant des données en temps réel provenant d'applications diverses et en les analysant pour fournir des informations que chaque service peut interpréter et exploiter.



Le jumeau numérique de l'usine permet également d'évaluer les modifications et les ajustements dans les premières étapes de la planification de la production et d'avoir une vue d'ensemble. Les spécialistes de la production peuvent ainsi planifier des systèmes de production très complexes encore plus rapidement et avec plus de précision. Une aubaine pour BMW. Le constructeur automobile produit environ 2,5 millions de véhicules par an dont près de 99% sont personnalisés, selon VentrueBeat. Il faut donc pouvoir configurer rapidement chaque ligne de production. Un autre avantage est le fait de pouvoir reconfigurer rapidement les usines pour les lancements des nouveaux modèles.