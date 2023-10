Comment Bordeaux Métropole transforme son offre numérique en surveillant son impact environnemental

Comment accompagner la transformation numérique d'une métropole toute entière en prenant en compte à la fois les demandes des citoyens et les considérations environnementales ? C'est la question qui anime depuis cinq ans Jean-Noël Olivier, chief information officer (CIO) de Bordeaux Métropole, et sur laquelle les quelque 350 fonctionnaires sous sa supervision planchent quotidiennement.



Composée de 28 communes dont le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Bordeaux a en effet la charge, d'après un schéma de mutualisation initié en 2015, de faire évoluer l'offre numérique et les systèmes d'information d'une majeure partie du territoire. "Nous devons construire un numérique qui apporte plus de valeur qu'il ne génère d'externalités négatives, sans faire la course aux technologies ou à la smart city", considère Jean-Noël Olivier.

La donnée pour orienter la politique publique

Lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 4 octobre, le chief information officer de Bordeaux Métropole a réaffirmé son utilisation de la plateforme de cloud computing de l'entreprise américaine ServiceNow. Objectif : "capitaliser sur la donnée pour éclairer notre politique publique". Les agents ont en effet accès à une interface en ligne sur laquelle ils organisent leur stratégie de transformation et par laquelle ils collectent notamment des métriques sur l'usage de leurs services numériques par les citoyens.





Bordeaux Métropole et ServiceNow ont annoncé mecredi 4 octobre le renforcement de leur collaboration.

Cette "démarche mesurée et mesurable" concerne les quelque 1 600 services numériques dont a la charge la métropole, de l'inscription en ligne à la bibliothèque municipale de Bordeaux à l'intendance des transports en commun en passant par la gestion du logement public. Autant de prestations que doivent pouvoir solliciter facilement les 850 000 habitants du territoire, à l'heure de la dématérialisation de nombreux pans de la vie publique.



Depuis cinq mois, Bordeaux Métropole a déployé un "compte territorial" basé sur France Connect pour les citoyens qui souhaitent retrouver la plupart de leurs services sur un seul et même portail en ligne. Pour l'heure, ils ne sont qu'environ 4 000 à s'en être dotés mais Jean-Noël Olivier dit ne pas vouloir forcer la croissance de cet outil. De la même façon qu'il n'exclut pas, dans sa quête d'un numérique "utile, utilisable et utilisé", de supprimer certains services numériques afin de réduire pour la collectivité ses coûts financiers… et énergétiques.

Mesurer l'empreinte environnementale du numérique

Depuis 2021, l'accent est en effet mis par Bordeaux Métropole sur l'empreinte environnementale importante de son offre numérique et de ses systèmes d'information, pourtant indispensables aujourd'hui au bon fonctionnement de la collectivité. À cet égard, Jean-Noël Olivier a fait appel dès 2021 à la start-up nantaise Aguaro, qui développe une solution logicielle de mesure de l'empreinte carbone à destination d'organisations privées et publiques. Baptisée My IT Footprint, cette application est accessible directement sur la plateforme ITSM (IT service management) de ServiceNow utilisée par les fonctionnaires de la métropole.



Avec cet outil en ligne, directement branché à des sources de données et sur lequel les agents peuvent également en faire remonter manuellement (par exemple, la consommation énergétique d'un data center), Jean-Noël Olivier peut ainsi suivre l'impact environnemental de tout ce sur quoi ses équipes et lui travaillent au quotidien. Cela permet notamment de passer tout nouveau projet au crible d'un score carbone qui permettra de décider de sa mise en œuvre ou de son abandon, explique-t-il.



L'objectif est en effet d'orienter grâce à ces informations chiffrées et concrètes la politique numérique de Bordeaux Métropole alors que l'urgence climatique menace les zones urbaines comme la sienne. Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus vaste à l'échelle de la collectivité, laquelle veut produire la totalité de l'énergie qu'elle consomme en renouvelable d'ici à 2050 et décarboner le plus possible ses activités.

L'accent mis sur le reconditionnement

Parmi ses dépenses environnementales les plus importantes, la métropole a identifié l'équipement informatique de ses fonctionnaires. Un champ entier qui, de la fabrication d'un ordinateur de bureau au traitement des déchets qu'il représente en passant par sa maintenance, compte pour "autour de 50% de notre empreinte", explique Jean-Noël Olivier. Pour faire baisser cette part, Bordeaux Métropole dit avoir développé une filière locale de reconditionnement de ces appareils, notamment à travers un partenariat avec l'usine Ecomicro installée sur la commune de Saint-Loubès.





À une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, le site d'EcoMicro de Loubès a une capacité de traitement de 5 000 tonnes par an.

"Pour allonger la durée de vie des équipements (ordinateurs, smartphones, imprimantes, écrans…), nous voulons acheter de plus en plus d'équipements reconditionnés", détaille le CIO, qui vise une durée de vie de sept et huit ans pour un PC portable et un PC de bureau, respectivement. Ecomicro hérite ainsi régulièrement du matériel de la métropole : dans leur usine à deux étages où cohabitent des milliers de smartphones dépecés, des ordinateurs portables éventrés par milliers, des imprimantes de toutes marques amassées dans des cartons, les employés doivent décider du sort de chaque engin, entre recyclage et reconditionnement.



Les agents de Bordeaux Métropole ont à l'heure actuelle un total d'environ 11 000 ordinateurs en leur possession. L'an passé, à l'occasion d'une collecte numérique réalisée en interne, quatre tonnes d'appareils ont été récupérées auprès d'eux. Il s'agit désormais de passer "à la vitesse supérieure", en sensibilisant les agents mais aussi les citoyens via une collecte annuelle dans laquelle la métropole veut faire valoir son devoir d'exemplarité.