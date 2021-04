Comment Bruxelles veut promouvoir l'intelligence artificielle tout en régulant les risques

En février 2020, la Commission européenne présentait son livre blanc sur sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Après plus d'un an, elle vient de dévoiler ce mercredi 21 avril sa proposition de règlement lors d'une conférence de presse menée par Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive, et Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur.



L'objectif principal de cette future législation est de "conforter la position de l'Europe en tant que pôle mondial d'excellence dans le domaine de l'IA, du laboratoire au marché, à faire en sorte que, en Europe, l'IA respecte nos valeurs et nos règles et à exploiter son potentiel à des fins industrielles", a déclaré Thierry Breton à cette occasion.



La Commission fournit une définition de ce qu'elle entend par "intelligence artificielle". Il s'agit d'un "logiciel (…) capable, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, de générer des résultats tels que du contenu, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels ils interagissent". Il s'agit d'une définition assez large permettant d'englober de nombreux aspects technologiques.



L'Usine Digitale vous propose cinq principes clés à retenir de ce texte qui, avant de devenir définitif devra être approuvé par le Parlement et le Conseil, un organe réunissant les ministres des Etats membres par domaines d'activité.



1) a qui s'applique ce nouveau cadre ?

Ces nouvelles règles s'appliqueront aussi bien aux acteurs du secteur public qu'aux entreprises quelle que soit leur taille, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, pour tout système d'IA mis sur le marché dans l'Union ou dont l'utilisation a une "incidence" sur les personnes situées dans l'UE. En revanche, elle ne s'applique pas aux utilisations privées non professionnelles.



En d'autres termes, cela signifie qu'une société étrangère, américaine ou chinoise par exemple, sera obligée de respecter ce cadre si elle veut commercialiser son algorithme au sein de l'UE. D'ailleurs, Microsoft avait applaudi l'adoption du livre blanc lors de son événement "Data science and law forum" organisé en mars 2020 à Bruxelles, une ville hautement symbolique.