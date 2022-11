Comment combiner intelligence artificielle et SEO?

Oncrawl x Uplix : l’émergence de l’IA pour prédire le positionnement SEO sur Google

Les référenceurs SEO qui travaillent à l’optimisation des sites web dans le but de les faire apparaître en haut des recherches sur Google ont vu naître des générations d’outils conçus pour les aider dans cette tâche. Le predictive rankings SEO, le plus récent de ces outils, offre la possibilité de prévoir certaines tendances de référencement et donc de positionner un site web de façon plus fiable.

Cette “prédiction”, faite à la lumière des nombreux critères de ranking révélés par un algorithme, permet de voir plus clair dans le fonctionnement du SEO en général comme dans son application précise pour le référencement d’un site web.

Comment fonctionne cet algorithme combinant Intelligence Artificielle (IA) et SEO et quels avantages présente-t-il ? Uplix vous dit tout sur le predictive ranking SEO.

Le partenariat entre Oncrawl et Uplix : une combinaison de compétence gagnante

Oncrawl : la puissance d’un algorithme dédiée à l’optimisation des sites

Oncrawl est une société franco-canadienne spécialisée dans l’édition d’outils SEO de pointe ayant pour vocation d’aider les référenceurs dans l’optimisation des sites web. Ces outils se déclinent en deux suites :

la première, Oncrawl Insights, permet de surveiller le fonctionnement d’un site web et d’en repérer les failles éventuelles, notamment grâce à un crawler et un analyseur de logs ;

la seconde, Oncrawl Genius, propose des services d’exploitation de la data des sites reposant sur la data science et le machine learning pour améliorer la compréhension que les référenceurs SEO en ont.

H3 Uplix : une agence experte du SEO

L’agence SEO Uplix.fr est un acteur français du monde SEO qui vient en soutien aux entreprises cherchant une meilleure visibilité de leur site web professionnel. Pour améliorer les performances d’un site, l’agence propose des services complémentaires :

de conseils en référencement naturel , afin d’aider les sites à générer davantage de trafic et à remonter dans les recherches Google ;

, afin d’aider les sites à générer davantage de trafic et à remonter dans les recherches Google ; d’optimisation UX , dans le but d’augmenter le taux de conversion des sites web ;

, dans le but d’augmenter le taux de conversion des sites web ; de création de contenu optimisé, pour enrichir des sites web à l’aide de pages rédigées essentiellement pour le SEO.

Uplix lab IA : l’intelligence artificielle au service du SEO

À la jonction entre Uplix et Oncrawl, on trouve Uplix lab IA : un système de machine learning qui analyse la data des sites et repère les critères à améliorer pour en optimiser le référencement. Le SEO est une science sûre, mais dont certaines données sont parfois difficiles à obtenir ou à interpréter correctement : l’outil issu de la collaboration d’Uplix et d’Oncrawl est là pour résoudre ce problème !

Comment l'IA permet d'optimiser les prédictions de ranking

Qu’est-ce que le ranking Google ?

Le ranking Google, ou classement Google, désigne le positionnement des sites web sur les pages de résultats de Google. Il existe un grand nombre de critères permettant de déterminer quelle sera la place d’un site dans ce classement, notamment :

la qualité du contenu , largement mise en valeur par les algorithmes de Google depuis quelque temps ;

, largement mise en valeur par les algorithmes de Google depuis quelque temps ; l’optimisation générale des pages web , tant dans leur structure que dans la valeur des informations qu’elles contiennent ;

, tant dans leur structure que dans la valeur des informations qu’elles contiennent ; l’efficacité des mots-clés contenus dans les pages web ;

contenus dans les pages web ; l’arborescence du site , qui doit être claire et bien construite ;

, qui doit être claire et bien construite ; la vitesse de chargement des pages du site ;

des pages du site ; l’autorité, la fiabilité et la sécurité du site.

Tout l’objectif du SEO est d’améliorer le ranking d’un site en s’assurant que chacun de ces critères soient respectés de la meilleure façon possible.

Comment fonctionne l’Intelligence Artificielle dans le SEO ?

Ce type d’intelligence artificielle compare et analyse des données déjà existantes pour établir des tendances générales. Afin d’être entièrement opérationnelle, l’intelligence artificielle doit être alimentée en data : plus elle dispose d’informations sur des sites web, plus elle sera capable de faire des comparaisons élargies et de distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Un tel besoin en data implique un système évolutif : il faut que l’intelligence artificielle continue activement d’accéder à la data pour rester à la page. C’est le principe du “machine learning”.

Pour brasser une telle quantité de données, l’intelligence artificielle est toute désignée. Ce type d’opération implique le traitement d’une multitude d’informations et fait partie des tâches face auxquelles notre cerveau trouve rapidement ses limites !

Quels sont les avantages de l’Intelligence Artificielle dans le milieu du SEO ?

Une analyse globale de la data permet d’établir des comparaisons à partir d’un vaste échantillonnage de sites et d’identifier rapidement les caractéristiques spécifiques à un site web. La conformité de celui-ci aux critères de ranking Google est clairement mise en évidence par l’intelligence artificielle, ce qui permet d’identifier les points forts du site comme les points à améliorer.

En plus de ce bilan, l’intelligence artificielle en SEO permet, toujours par une étude comparative de la data :

de dégager les futures tendances sur lesquelles on peut choisir de positionner son site à l’avance ;

sur lesquelles on peut choisir de positionner son site à l’avance ; de faire une projection du trafic qu’une page peut espérer générer dans le temps ;

de prédire les comportements de recherche des utilisateurs ;

; de prévisualiser l’impact des actions SEO que l’on mène sur son site web.

En quoi le SEO prédictif peut-il changer l’état actuel des pratiques de référencement ?

L’outil de SEO prédictif proposé par Uplix et Oncrawl permet aux référenceurs de bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs actions SEO et sur les répercussions négatives et positives qu’elles ont. Chaque page est analysée selon chacun des critères de ranking de Google, donnant ainsi la visibilité sur le score de ranking général comme sur le score de chaque critère en particulier. Les enjeux sont de taille ! Le SEO prédictif offre en effet une aide précieuse en donnant aux référenceurs l’opportunité de :

se focaliser sur les pages dont l’optimisation est essentielle ;

de savoir précisément les causes du succès de telle ou telle page ;

d’expliquer le mauvais score d’autres pages ;

de déterminer facilement les priorités SEO et de gérer en conséquence le budget alloué au référencement.

L'avenir du prédictive ranking SEO

Le predictive ranking SEO est une technique nouvelle permettant aux référenceurs d’œuvrer plus rapidement tout en leur garantissant une visibilité élargie, mais détaillée, des répercussions de leur travail d’optimisation. Avoir à sa disposition une intelligence artificielle capable de compiler de la data pour élaborer des projections probables est un avantage redoutable dont l’utilisation n’est pas limitée au SEO ! Une telle technologie trouve par exemple son usage dans la gestion proactive du parc informatique des entreprises proposées par HP proactive insights.

