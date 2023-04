Comment Footbar démocratise l'analyse des performances chez les joueurs de foot

Dans un monde où les données sont désormais partout, l’univers sportif voit éclore des entreprises ayant pour fil conducteur de démocratiser l’accès aux statistiques. La start-up francilienne Footbar est en le parfait exemple. Elle développe depuis 2014 un capteur dédié à la pratique du football.



"Chaque joueur se procure son propre capteur Meteor, disponible chez Décathlon par exemple au prix de 59 euros. Une application mobile permet d'allumer et d'éteindre le capteur, puis de récupérer toutes les données en fin de séance. Notre système modélise tout ce que le joueur a effectué dans le match. Ainsi, nous obtenons une analyse de sa performance en fonction de critères comme son âge, son poste, son profil de joueur, etc." explique Sylvain Ract, cofondateur et CTO de Footbar.

Mesurer son évolution sportive au fil du temps

L’intérêt du système ? La possibilité pour un joueur, en stockant ces données, de mesurer sa progression au fil des ans. "Les données sont stockées aussi longtemps que le joueur le souhaite, lui permettant ainsi de retracer l'évolution de ses performances sur l'ensemble de sa carrière. Dans le futur, dès qu'on joueur rejoindra un nouveau club ou une sélection nationale, il pourra partager l'ensemble de ses performances passées au préparateur physique," imagine Sylvain Ract.



Cette pratique du "quantified self", c'est-à-dire de la mesure de ses propres performances, s'est d'abord développée dans le milieu de la course à pied il y a plus de dix ans avant de s'étendre à tous les autres sports.

Rendre la pratique sportive plus attrayante auprès des jeunes

Le but est aussi de faire revenir les jeunes vers le sport en leur proposant quelque chose de leur époque, eux qui passent une grande partie de leur journée sur les écrans. "Le joueur marque des points à chaque séance de football, et participe à un championnat virtuel rassemblant des dizaines de milliers de passionnés. La courbe d'adoption est fulgurante, nous sommes convaincu qu'à terme plus un joueur ne voudra jouer au football sans collecter ses statistiques", poursuit le cofondateur. Une forme de "gamification" au succès indiscutable.



Lilian Claret, collégien en 4e, joueur au club de Miremont, témoigne : "Le capteur n’est pas gênant à porter. J’ai besoin de ces données pour améliorer mes compétences de mon mauvais pied mais aussi de mon bon pied. L’aspect jeu m’aide également. Je vois une différence avec mes copains qui n’utilisent pas l’application. Par exemple, dès que j’arrive sur le terrain, je commence à courir pour gagner des points sur l’application."



Les pratiques sportives ne peuvent désormais se faire sans les smartphones. "Il faut se rendre compte que la nouvelle génération des 10 - 15 ans, chez qui notre service fonctionne le mieux, n'a pas connu le football sans les stats. Pour eux, évaluer ses performances et se comparer aux autres fait déjà partie de l'expérience de la pratique du football, il manquait juste un outil accessible pour le faire", rappelle Sylvain Ract.

Un coach personnalisé grâce à ChatGPT

Depuis peu, Footbar mise aussi sur ChatGPT. Footbar est capable de calculer plus d'une centaine d'indicateurs à l'issue d'un match, mais il peut être difficile d'en tirer les apprentissages nécessaires. "Nous utilisons la puissance de ChatGPT pour synthétiser ces données en une analyse de 150 caractères. Grâce à ChatGPT, chaque joueur possède donc désormais un coach individuel qui lui prodigue des conseils pour s'améliorer", s'enthousiasme Sylvain Ract.



La prochaine étape ? Footbar travaille sur la détection automatique d'un certain nombre d'exercices prédéfinis de tirs, passes, sprints, dribbles etc. "Ainsi le joueur pourra répéter ses gammes tout en collectant des points pour alimenter un avatar numérique à son image", finit par annoncer Sylvain Ract.