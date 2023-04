Comment Fullsoon aide les restaurateurs à mieux gérer leurs stocks

Lorsque le Covid-19 éclate, le milieu de la restauration est livré à lui-même. Les restaurateurs comprennent que leur survie passe par la digitalisation, au-delà du tableau Excel. En février 2022, à Levallois-Perret, Hassan Chaudhary a une idée : prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats commandés et la quantité exacte d’ingrédients nécessaires à leur préparation. En automatisant la gestion des stocks et le passage de commande, son idée séduit.



"Quand je travaillais dans les hôtels au sein du groupe Accor pour prédire le taux d’occupation, j’ai remarqué la quantité astronomique de nourriture qui y était jetée. En discutant avec mes deux sœurs, Misba et Tayeba, nous avons eu envie de collecter les tickets de caisse et d'y ajouter toutes les données qui peuvent impacter l’activité d’un restaurant, comme la météo, les évènements sportifs... Notre système utilise ensuite ces données pour réaliser des prédictions et permettre au restaurateur de connaître en avance le nombre de clients qui viendront dans son établissement, les plats commandés, et la bonne quantité d’ingrédients à commander", commente Hassan Chaudhary, fondateur de Fullsoon.



La solution fait ses preuves au sein du groupe Accor. Le duo d'entreprises a reçu, le 30 juin 2022, l'un des Villages Awards 2022 de la meilleure collaboration entre start-up et grand groupe. La réduction du coût matière est de plus de 6% dans les restaurants qui utilisent la solution, ce qui convainc le groupe d’entrer au capital de la société, aux côtés de Maurice Lévy, président du directoire de Publicis et fondateur de Vivatech. L’occasion pour Fullsoon de réaliser une première levée "pré-seed" au montant non divulgué.

Mieux cibler les besoins des restaurants

L’analyse fine de la solution est permise surtout parce que le système ingère beaucoup de données. "Nous analysons les ventes du restaurant avec également la possibilité de proposer des ventes additionnels si le client le souhaite. Nous venons les aider à construire leur menu", explique Hassan Chaudhary.



Bien qu’elle ait commencé avec des restaurants Accor, l'équipe de Fullsoon travaille désormais avec des fastfoods car "il y a plus de flux dans le fast food : plus nous avons des données, plus nos algorithmes sont performants. Lors de matchs de foot, les personnes consomment des pizzas ou des burgers et nos clients sont hypersensibles aux agents extérieurs. Aujourd’hui, nous nous adressons à tout type de restaurants, y compris des boulangeries", complète Hassan Chaudhary.



Lisa Diame, à la tête de Lilystore Paris, une boulangerie dans le 17e arrondissement de Paris, et ancienne propriétaire d’une pâtisserie artisanale dans le 95, admet n’avoir pas tout compris au départ mais ne peut plus se passer de l’outil aujourd’hui : "Je ne comprenais pas bien comment l’IA pourrait faire mieux que mon tableau Excel. Mais au fur et à mesure, j’ai obtenu des données nettement plus précises. Je n’ai plus besoin d’aller chez Métro deux fois par semaine. Une fois tous les 15 jours, cela me suffit désormais et je peux mieux préparer en bonne quantité. Et puis j’ai la possibilité de donner de la farine, de l’huile, du beurre à des associations comme Phoenix."

Une meilleure maîtrise des données pour un développement plus conséquent

Les restaurateurs ne sont pas forcément les meilleurs gestionnaires tant leur rythme est effréné. "Il nous arrive de faire des rappels à l’ordre concernant la bonne rentrée de la donnée. Plus la donnée est propre, plus le travail de sensibilisation auprès des restaurateurs est fluide. Bien nommer les produits permet d’avoir une bonne visibilité de son activité. Parfois, les clients ne se rendent pas compte que sur certaines plats ne sont pas rentables", avoue Hassan Chaudhary.



En somme, près de 10 000 millions de tonnes de nourritures sont jetées chaque année. De quoi alerter les autorités publiques. "Nous avons été choisis par les collectivités pour accompagner les acteurs de la restauration dans l’adoption des bonnes pratiques de consommation et de gestion. Cette énorme demande nous pousse aujourd’hui à réaliser une nouvelle levée de fond, afin de soutenir notre croissance", annonce le dirigeant. Avis aux intéressés.