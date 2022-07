Comment Holy Owly rend l'apprentissage des langues accessible aux enfants

L’histoire de l’application Holy Owly ne commence pas à Besançon où elle est implantée mais en Chine quand Stéphanie Bourgeois a quitté sa Franche-Comté natale pour vivre un an en Chine avec ses trois enfants. Scolarisés au lycée français, ils y ont suivi des cours bilingues français et anglais qui ont mis en lumière leur capacité d’apprentissage dès le plus jeune âge.



"De retour en France, ma sœur a cherché à maintenir et renforcer ce niveau d’anglais mais elle n’a pas trouvé de solution adaptée", précise Julie Boucon. Les deux sœurs y ont vu l’occasion de concrétiser un souhait de longue date, celui d’entreprendre ensemble. Toutes deux issues d’école de commerce, elle se sont entourées de professeurs et de chercheurs linguistes pour créer un centre de linguistique, leur laboratoire d’expérience pour trouver une méthode pédagogique.



Pendant trois ans de recherche et de développement, les équipes testent leurs solutions sur 200 enfants de 3 à 12 ans qui venaient chaque semaine. "Nous avons créé neuf niveaux pour répondre à toutes les classes d’âges avec plus de 20 000 exercices," reprend Julie Boucon.



Etape par étape

En mars 2017, la version Beta d’Holy Owly voit alors le jour sur les boutiques d'applications et profite de ses premiers utilisateurs payants. "Pour ne pas trop exposer les enfants aux écrans et pour tenir compte de leur capacité de concentration, nous avons imaginé une méthode avec cinq minutes d’apprentissage quotidien." Chaque jour, l’enfant apprend trois mots ou trois phrases, sans traduction, autour d’un thème défini, avec des étapes de répétition. "Nous utilisons l’adaptive learning ou apprentissage différencié. Nous avons intégré un algorithme pour pousser un parcours personnalisé à chaque enfant selon ses performances. L’objectif est de garder la motivation de l’enfant."



Pour y parvenir, Holy Owly a ajouté une gamification en encapsulant la méthode pédagogique dans un jeu de cinq minutes. Il s’agit d’une aventure immersive où l’enfant dispose d’un avatar, initialement non genré, qu’il personnalise à souhait. "L’enfant cumule des étoiles en fonction de sa réussite aux exercices qu’il va ensuite convertir en tenue ou en accessoire dans son dressing." En parallèle, le joueur / élève a la responsabilité d’un animal de compagnie virtuel qu’il voit grandir en fonction de son assiduité. "Il doit le nourrir avec les déchets afin de dépolluer la planète. Cela motive les écologistes en herbe que sont les enfants."



L’utilisateur doit ainsi sauver des villes anglophones et en bonus, répond à des questions sur ces lieux pour enrichir sa culture générale. "Cette méthode pédagogique rend l’enfant acteur de son apprentissage." Si les parents sont convaincus de l’importance de maitriser l’anglais, voire d’autres langues, dans la société actuelle, Holy Owly a également créé une version destinée aux écoles pour accompagner les enseignants chargés de former à l’anglais sans toujours avoir les connaissances nécessaires afin qu’ils s’appuient sur la ressource numérique.

Une progression remarquée

Les sœurs à l’origine d’Holy Owly entendent rendre l’apprentissage de l’anglais accessible au plus grand nombre. "Jusqu’à six ans, tous les enfants sont égaux sur leur capacité d’apprentissage d’une langue. Nous voulons le démocratiser pour qu’il ne soit pas réserver aux CSP+." L’application, disponible sur Play Store et Apple Store, se découvre gratuitement pendant une semaine avant de choisir entre un abonnement avec ou sans engagement. 15 000 utilisateurs ont déjà choisi de faire confiance à sa dernière version. "75% des gens qui essaient l’application décident de s’y abonner."



Un taux de transformation qui a valu à Holy Owly les honneurs d’Apple. Après avoir rejoint Station F, la start-up a intégré le Founders Foundation Program d’Apple, profitant de conseils et d’un accompagnement sur-mesure. En juin 2022, le géant américain mettait en lumière Holy Owly en la plaçant parmi les cinq meilleures applications européennes de l’Apple Store, sur plus de deux millions disponibles. "Cela nous a donné une visibilité dans 42 pays en Europe et permis de voir les marchés potentiels comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne."



Julie Boucon et sa sœur visent également le marché américain avec l’apprentissage de l’espagnol et du français ou encore du mandarin, les trois langues devraient être disponibles entre l’été et la fin d’année sur l’application. "Nous espérons finaliser une levée de fonds à l’automne pour financer cette internationalisation, convaincue du potentiel de notre application." Pour l’heure, chaque utilisateur profite déjà de sa langue au lancement de l’application grâce à la géolocalisation.