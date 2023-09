Comment le petit archipel d'Anguilla tire profit de l'euphorie autour de l'IA

La folie autour de l’intelligence artificielle générative ne profite pas seulement à Nvidia, Microsoft et toutes les start-up du secteur, qui multiplient les levées de fonds. Elle fait aussi les affaires d’Anguilla, un petit archipel de 16 000 habitants dans les Antilles.



Ce territoire britannique d'outre-mer, connu pour ses hôtels de luxe et ses banques offshore, détient en effet une mine d’or : le nom de domaine géographique .ai. Initialement réservée aux entreprises d’Anguilla, cette extension a depuis été adoptée par les entreprises travaillant dans l’intelligence artificielle, l’IA ou l’AI en anglais.



Le lancement en fanfare de ChatGPT fin 2022 s’est traduit par un bond des enregistrements de noms de domaine en .ai. Selon l’agence Bloomberg, le nombre de sites utilisant cette extension a doublé au cours des douze derniers mois, pour se rapprocher de la barre des 300.000. Un chiffre à comparer avec les 160 millions de pages en .com.

10% du PIB

Cela suffit cependant pour faire gonfler les recettes d’Anguilla, qui commercialise les domaines en .ai au prix de 140 dollars pour deux ans. Cette année, la vente de noms de domaine devrait rapporter entre 25 et 30 millions de dollars au territoire, contre seulement 7,4 millions en 2022. À elle seule, cette somme représentera entre 23% et 28% du budget prévisionnel de l’Etat. Et jusqu’à 10% du PIB national.



La liste des domaines en .ai inclut de nombreuses start-up du secteur de l'IA comme Character.ai, Inflection.ai ou encore X.ai, la start-up créée par Elon Musk pour lancer un concurrent à ChatGPT. Elle inclut aussi des grosses entreprises, comme Microsoft, Google, Facebook ou Nvidia, qui utilisent ces adresses pour rediriger vers leurs pages dédiées à l’IA.