Comment Neads booste les ventes sur votre site e-commerce??

Il est surtout nécessaire de bien travailler la publicité sur les réseaux sociaux. En effet, face à la concurrence, ils constituent, aujourd’hui, un canal d’acquisition indispensable pour tout e-commerçant. Voici ce que Neads vous propose pour faire décoller vos ventes en ligne.

Des créas qui convertissent

Le design visuel est primordial car c’est la première impression qui va inciter ou non le consommateur à acheter. Il a pour but de favoriser la reconnaissance en séduisant les futurs clients et en attirant leur attention.

La création publicitaire doit être dotée d’une forte sensibilité créative et artistique qui pousse à une efficacité des retours de conversion.

Ainsi, qu’il soit généraliste ou spécialisé, le directeur artistique apporte sa patte dans la campagne marketing afin de mettre en avant des produits pour augmenter les ventes des e-commerçants.

Chez Neads, les Creative Strategist créent des visuels et des vidéos attractives de vos produits ou de vos ambiances afin de plonger les internautes dans votre univers.

Un ciblage très fin

Dans une stratégie de publicité, la première étape consiste à définir la cible marketing. Il s'agit de déterminer les potentiels acheteurs dont il faut connaître et comprendre les besoins. Pour optimiser les types de cibles, il faut définir la cible idéale avec des profils types de personnes que vous souhaitez atteindre en déterminant leurs goûts, hobbies, préférences, etc.

Afin d’avoir une campagne marketing efficace avec un retour sur conversion importantet répondant aux attentes espérées, cibler les audiences les plus susceptibles de convertir permet d’atteindre directement les personnes intéressées.



Les experts de Neads maîtrisent les techniques de ciblage, que ce soit en acquisition ou en retargeting, pour booster vos ventes.

L'analyse des données

Un autre élément très souvent négligé, mais qui est d’une importance capitale pour doper la croissance d’un e-commerce est l’analyse des données.

Deux principaux procédés émergent :

L’ étude quantitative rassemble les données chiffrées à partir d’un échantillon représentatif. Elle met l'accent sur les faits, les opinions et les comportements des consommateurs, ce qui permet de mettre en place des hypothèses via des observations ou la recherche de similitude dans d’autres marchés.

rassemble les données chiffrées à partir d’un échantillon représentatif. Elle met l'accent sur les faits, les opinions et les comportements des consommateurs, ce qui permet de mettre en place des hypothèses via des observations ou la recherche de similitude dans d’autres marchés. L’étude qualitative s’intéresse aux motivations d’achat, aux préférences sociales, culturelles, éducatives. Elle est réalisée par une étude menée par un échange collectif ou individuel ou par une observation de comportement sociétal.

L’analyse des données marketing permet de transformer les données collectées en informations utiles pour le développement de l’activité de l’entreprise. Ainsi, elle donne aux entreprises la possibilité de détecter les opportunités, l’anticipation des menaces et surtout l’amélioration de l’expérience client.





Les réseaux sociaux prennent une part importante dans l’augmentation du volume des ventes en ligne. Pour cela, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des pionniers du développement social Advertising de chez Neads.

Contenu proposé par Neads