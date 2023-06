Comment PhotoRoom, Priceline, Mayo Clinic et GA Telesis utilisent les outils d’IA générative de Google

Ce 7 juin 2023, Google Cloud a ne s’est pas contenté d’annoncer la disponibilité de nouveaux produits basés sur l’intelligence artificielle. Pour appuyer leur intérêt, il a également présenté quelques récents clients et cas d’usages concrets en la matière.



D’abord la filiale d’Alphabet a dévoilé un partenariat avec Priceline. Le géant américain de la réservation de voyages en ligne compte utiliser les outils d'IA générative de Google pour doter son site d'un chatbot capable de faire des suggestions sur le lieu, le moment, les hôtels ou l’itinéraire du voyage en fonction d'un tas de paramètres comme les événements prévus, les tarifs, la météo, ainsi que le profil et la demande des utilisateurs.

Un moteur de recherche amélioré pour les professionnels de santé

Google Cloud présente par ailleurs l’un des premiers utilisateurs d’ "Enterprise Search" dans Generative AI App Builder, son nouvel outil permettant de créer des applications de recherche sémantique.



Il s’agit de la prestigieuse fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine Mayo Clinic, qui compte s’en servir pour tenter de faciliter la recherche d’information pour les professionnels de santé. Les dossiers médicaux, documents scientifiques ou encore directives cliniques qui les aident dans leurs prises de décision proviennent de diverses sources. L’outil de Google va unifier les données et intranets dispersés et permettre à la société de créer un moteur de recherche amélioré.

Un outil qui assure l'édition des devis

Autre cas d’usage (et partenariat) mis en avant : celui de GA Telesis un fournisseur mondial d’équipements et de service pour les compagnies aériennes. Ce dernier s’est appuyé sur la plateforme Vertex AI de Google Cloud pour construire en moins de deux semaines une technologie capable de synthétiser les demandes de devis des clients et de les traiter rapidement pour éviter cette tâche chronophage aux salariés.



Jusqu’à présent, ces derniers doivent déchiffrer rapidement le modèle d'avion ou de moteur à réaction (très nombreux), les codes applicables, la quantité requise de pièce, leur état et la provenance préférés, etc pour chacune des nombreuses demandes que reçoit la société.

PhotoRoom avait besoin de performance de calcul

Dernière entreprise mentionnée par Google au milieu de ces trois prestigieux clients : le français PhotoRoom, qui développe depuis quatre ans une application mobile de retouche ayant enregistré 80 millions de téléchargement dans le monde, notamment connu pour son outil de détourage.



L’entreprise modifie 2 milliards de photos par an et pense voir ce chiffre doubler d’ici la fin de l’année. Au vu du volume de l’activité, et tournée vers des fonctionnalités d’IA générative de plus en plus gourmandes en calcul, la start-up avait besoin d’un GPU ultra-puissant, "d’un partenaire ayant les ressources pour suivre en matière de performance et qui dispose de serveurs partout dans le monde", selon les mots de son fondateur et CEO Matthieu Rouif. Ce dernier a eu envie "de s’appuyer sur les épaules d’un géant comme Google pour continuer d’avancer vite".

Des fonctionnalités avancées de retouche photo

Il affirme que les supercalculateurs A3, spécialement conçus pour l'IA et alimentés par des GPU Nvidia H100, répondent à la promesse : "On arrive à être dix fois plus rapide". Le CEO explique que la fonctionnalité principale qui repose sur ce partenariat est l’ "Instant Backgrounds", qui génère une scène autour d’un produit comme dans un studio photo pour permettre aux clients de le mettre en situation.



Matthieu Rouif évoque aussi "Instant Shadows" un outil permettant de produire des ombres. "Avant on faisait cela dans des studios 3D, il fallait scanner des images, ça prenait des heures, là en moins d’une seconde on créé une ombre ultra réaliste qui s’adapte au volume de l’objet" se réjouit-il.