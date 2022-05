[Communiqué] Loire : GreenYellow renforce son développement en Afrique du Sud avec deux nouveaux contrats

GreenYellow, spécialisée dans la production solaire photovoltaïque, poursuit son expansion en Afrique du Sud. Déjà présente dans le pays, cette entreprise, dont le siège social se trouve à Saint-Étienne (Loire), vient de signer deux nouveaux contrats sur le territoire sud-africain. Le premier contrat concerne la mise en place de solutions d’efficacité énergétique pour le groupe de distribution Retailability. Le deuxième consiste à équiper deux sites industriels du fabricant de ciment PPC de centrales solaires en autoconsommation.

Le contrat signé avec Retailability va durer sept ans et porte sur le développement de projets d’efficacité énergétique dans les 106 sites « Edgars » de l’entreprise. Ce projet permettra une économie de 16 GWh d’énergie annuelle, correspondant à une diminution de 30 % de la facture énergétique des sites concernés. À cela s’ajoutera une considérable réduction de leur empreinte carbone.

Pour le groupe PPC, GreenYellow va mettre en place deux projets de centrales solaires, totalisant environ 2,8 MWc, dont 0,516 MWc dans l’usine de ciment Jupiter à Johannesburg et 2,36 MWc sur le site industriel Hercule à Pretoria (Afrique du Sud). Les systèmes mis en place associeront des installations en toiture et au sol. Leurs aménagements débuteront au mois de mai 2022, pour une mise en service programmée en septembre 2022. Soulignons que le contrat conclu avec PPC a pour objectif de réduire sa dépendance énergétique au réseau public, et d’améliorer sa performance énergétique.