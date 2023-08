[Communiqué] Loire : Piscines Desjoyaux, un investissement de 40 millions d’euros pour développer son site à La Fouillouse

L’entreprise Piscines Desjoyaux est spécialisée dans la conception et dans la fabrication des piscines. Afin de développer son activité, ce groupe va investir 40 millions d’euros dans son site de La Fouillouse (Loire) pendant les trois prochaines années.

Cet investissement permettra à l’industriel d’agrandir son usine et de créer un nouvel atelier de 10 000 m² à La Fouillouse. De plus, il renforcera ses équipes de recherche et de développement. En outre, l’entreprise prévoit d’installer un centre de recyclage des plastiques pour produire son propre polypropylène, pour préparer le PVC qui compose le liner et pour fabriquer ses propres moteurs. Ces opérations contribueront à l’amélioration de la compétitivité et de la rentabilité de cette firme fondée en 1968.

Enfin, afin d’accélérer sa croissance, la société entend conforter sa position sur le plan international. Elle projette notamment d’ouvrir de nouveaux magasins au Brésil et aux États-Unis d’ici à la fin de l’année 2023.