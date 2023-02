[Communiqué] Loire : TravelAssist.io prépare une levée de fonds pour son expansion internationale

TravelAssist.io est une start-up originaire de Saint-Étienne (Loire). Elle est spécialisée dans l’assistance technologique aux agences de voyages. Elle propose une solution qui associe à la fois des services de conciergerie de voyage, une assistance personnalisée et des expériences partagées délivrées aux professionnels du tourisme. Freinée par la crise sanitaire, la société a vu son chiffre d’affaires baisser lors de l’exercice 2020 à 2021. Depuis le mois de novembre 2022, ses activités repartent à la hausse.

Pour accompagner cette dynamique de croissance, la jeune pousse prévoit d’effectuer une levée de fonds cette année. Un tour de table que l’entreprise ambitionne de boucler au plus tard en mars prochain, pour un montant minimum de 1 million d’euros. Cet apport financier devrait lui permettre de poursuivre sa croissance et de renforcer ses effectifs en recrutant de nouveaux collaborateurs. L’objectif de la société est de gagner en visibilité sur les marchés francophones, anglophones et hispanophones.