[Communiqué] Loire : un nouveau contrat de 10 millions d’euros pour BOA Concept

BOA Concept, le spécialiste de l’intralogistique, implanté à Saint-Étienne (Loire), a annoncé la signature d’un nouveau contrat d’un montant de 10 millions d’euros, le 29 mars 2022. La prestation consiste à déployer le système de convoyage modulaire « intelligent Plug-and-Carry® » sur un site de 90 000 m2. Au total, 5 200 mètres de convoyeurs devront être mis en place. Rappelons que la solution « Plug-and-Carry® » de BOA Concept est dotée de sa propre intelligence embarquée, en plus d’être modulaire et évolutive. Cette configuration permet à son utilisateur de modifier une voie de tri, d’ouvrir et de fermer des zones de prélèvement en fonction du nombre de collaborateurs sur un poste, de la saisonnalité de l’activité ou d’autres facteurs.

BOA Concept déploiera également des systèmes d’élévation, des portiques de lecture ainsi que des solutions d’étiquetage mixtes pour les enveloppes et les colis. Ces installations permettront en principe d’assurer la réception des produits, la mise en stock et la préparation des commandes avec un flux de 7000 colis par heure.

Selon Patrice Henrion, le directeur général de BOA Concept, l’obtention de l’appel d’offres renforce la crédibilité des solutions intralogistiques proposées par la société et sa capacité à accompagner une forte accélération des besoins des acteurs du e-commerce.