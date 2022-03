[Communiqué] Loiret : Burban Palettes fusionne ses trois sites de Bretagne

Burban Palettes, implanté à Ormes (Loiret), annonce avoir engagé, depuis janvier 2022, la fusion de ses trois sites de production situés respectivement à Saint-Hervé (Côtes-d’Armor), à Bruz (Ille-et-Vilaine) et à Guégon (Morbihan), tous en Bretagne. Cette opération sera effective en juin 2022. Elle permettra au groupe d’harmoniser et de simplifier l’organisation de la logistique et du transport en Bretagne, l’objectif étant de répondre au mieux aux demandes des clients. À l’issue de cette fusion, il n’y aura plus de concurrence entre ces « entités sœurs ».

Burban Palettes, avec 24 sites déployés aux quatre coins de la France, a connu une augmentation de 10 % de son chiffre d’affaires en 2021. Pour 2022, elle cible les 100 millions d’euros. Le groupe, présidé par Didier Burban, vient d’obtenir la médaille d’argent EcoVadis 2022. Il s’agit d’une récompense qui gratifie la performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle est décernée à la suite d’une évaluation sur quatre critères : l’achat responsable, l’impact des activités d’une entreprise sur l’environnement, l’éthique dans les affaires, et le bien-être des salariés.