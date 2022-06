[Communiqué] Morbihan : Jean-François Daviau est le nouveau président de Bretagne Pôle Naval

Le 20 mai 2022, Jean-François Daviau a été élu président du cluster industriel Bretagne Pôle Naval, dont le siège se trouve à Lorient (Morbihan). Cette organisation fédère près de 200 entreprises bretonnes engagées dans le secteur naval (ingénierie, construction et réparation), dans les énergies renouvelables et dans le pétrole offshore. La structure a pour objectif de promouvoir et de pérenniser les compétences et l’emploi dans ces domaines, tout en soutenant ses adhérents dans la recherche de marchés commerciaux en France et à l’étranger.

Jean-François Daviau, spécialiste de l’énergie marine renouvelable, succède à Frédéric Guena qui a dirigé l’association pendant quatre ans. Il a créé en 2008 l’entreprise Sabella, située à Quimper (Finistère) et spécialisée dans le déploiement des énergies hydroliennes. Sa feuille de route portera notamment sur le développement de parcs éoliens flottants en Bretagne Sud et sur le renforcement des liens de l’association avec ses différents partenaires régionaux.