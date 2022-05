[Communiqué] Quatrième édition des Oscars du Morbihan : huit entreprises du département ont été mises à l’honneur

La quatrième édition des Oscars du Morbihan a récompensé, ce mardi 26 avril 2022, huit entreprises du département pour leur innovation, leur réussite et leur implication dans le développement du territoire. Ce programme, organisé par la CCI du Morbihan et ses partenaires, gratifie et valorise les start-up et les TPE/PME du département. Pour cette édition, les trophées ont été répartis en deux grandes catégories : “Entreprises remarquables”, qui compte quatre lauréats, et “Start-up remarquées”, composée aussi de quatre lauréats.

Dans la catégorie “Entreprises remarquables”, le prix Croissance a été attribué à la société Le Garrec, située au Sourn et spécialisée dans le développement de fluides industriels. Le prix International est revenu au producteur d’acides aminés BCF Life Sciences, installé à Pleucadeuc. Le trophée Innovation sociale et sociétale et le prix Spécial du jury ont été accordés respectivement à la bonneterie guidéloise Le Minor et à l’entreprise Baxter-Hillrom, implantée à Pluvigner et spécialisée dans la fabrication de chambres et de lits médicalisés.

Dans la catégorie “Start-up remarquées”, le prix Start-up innovation sociale et sociétale a été décerné au concepteur vannetais de solutions connectées pour gérer les niveaux d’eau en temps réel, WizeWater. L’entreprise lorientaise Seaber, producteur en série de drones sous-marins, a pour sa part décroché le prix Start-up B to B. Le trophée Start-up B to C a été remis à la Maison Hädenn à Vannes, qui a conçu la poudre de shampoing à diluer chez soi. Enfin, la jeune pousse de Lanester, Stratosfair, gestionnaire de datacenters, a remporté le prix Start-up spécial public.