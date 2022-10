Conduite autonome : Tesla enlève encore des capteurs de ses voitures

Après le radar, au tour des capteurs ultrasons. Les nouveaux Model 3 et Model Y destinés à être commercialisés en Amérique du Nord, dans un premier temps, puis en Europe, au Moyen-Orient et à Taïwan sont dépourvus de capteurs ultrasons, annonce Tesla le 4 octobre 2022. Puis, ce sera autour des Model S et Model X en 2023. Tesla a commencé la transition vers son système Tesla Vision, qui repose uniquement sur des caméras et ses logiciels, en retirant progressivement le radar de ses véhicules électriques dès 2021.



12 capteurs ultrasons

Jusqu'à présent les véhicules Tesla étaient équipés d'une douzaine de capteurs ultrasons positionnés sur les pare-chocs avant et arrière. Ces capteurs sont principalement utilisés pour détecter des obstacles proches, notamment pour les systèmes de stationnement autonome. Ces fonctionnalités seront justement désactivées durant une période de transition, dont la durée n'est pas précisée. Une fois que ces fonctionnalités auront de nouveau atteint les mêmes performances qu'avec les véhicules d'aujourd'hui, elles seront restaurées via des mises à jour à distance. Toutes les autres fonctionnalités d'Autopilot et Full Self-Driving (FSD) seront activées.



La question qui se pose concerne donc la capacité pour les caméras de détecter des objets sur une courte distance. Elon Musk, le célèbre patron de Tesla, a déjà déclaré pouvoir atteindre l'autonomie totale uniquement avec les caméras. Mais pour l'instant le constructeur n'est pas parvenu à mettre au point un système de conduite autonome permettant de faire circuler des robots taxis sans chauffeur, comme cela avait été annoncé. Et il est actuellement empêtré dans des enquêtes autour sur son système Autopilot.



Cette stratégie d'un système de conduite autonome reposant uniquement sur des caméras, est à contre-courant du reste de l'industrie automobile. Les constructeurs multiplient plutôt les capteurs (caméras, radars et Lidar) sur les véhicules pour le fonctionnement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la recherche autour du véhicule autonome. Une façon d'assurer la redondance, et donc la sécurité, des systèmes embarqués. Ce choix s'avère aussi plus coûteux, notamment en raison du prix élevé des Lidars.