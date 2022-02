Conduite autonome : TTTech Auto lève 285 millions de dollars auprès d'Audi et Aptiv

La start-up autrichienne TTTechAuto séduit Audi et Aptiv. TTechAuto a annoncé le 3 février 2022 une levée de fonds de 285 millions de dollars auprès de ces deux partenaires mettant respectivement 57 et 228 millions de dollars. Audi renforce sa part de capital puisque le constructeur avait déjà investi dans TTTechAuto. A noter que les trois entreprises ont travaillé ensemble sur le contrôleur central du système avancé d'aide à la conduite d'Audi.



Gestion des données du véhicule

TTTechAuto développe une plateforme logicielle baptisée MotionWise. Les constructeurs automobiles peuvent l'utiliser pour gérer les données provenant des capteurs et systèmes utilisés pour la conduite autonome. MotionWise permet également aux constructeurs de raccourcir les cycles de développement logiciels pour la conduite autonome et la sécurité.



Aujourd'hui, près de 2 millions de véhicules sont déjà équipés de cette plateforme. TTTechAuto souhaite en faire une plateforme ouverte et modulaire basée sur des standards. Les constructeurs pourront accélérer leur processus de développement logiciel grâce à différents outils dont la mise à jour à distance.



Avec ce nouvel apport financier, TTTech Auto veut élargir son portefeuille de produits pour les constructeurs automobiles et ses partenaires technologiques, se développer à l'international dans des régions clés comme l'Asie et réaliser des fusions acquisitions stratégiques pour s'emparer de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de services complémentaires.



La course au logiciel dans l'auto

"Les prochaines années seront cruciales pour l'ensemble de l'industrie dans la transition de l'automatisation à la conduite semi-autonome et au véhicule défini par logiciel, explique Georg Kopetz, CEO de TTTech Auto. Avec MotionWise, nous soutenons cette transformation de l'industrie en tant qu'entreprise indépendante avec la plateforme logicielle de sécurité la plus avancée du marché".



Les constructeurs automobiles se sont lancés dans une véritable course pour rattraper leur retard face à Tesla et sa capacité à réaliser des mises à jour régulières des logiciels embarqués dans ses véhicules. Volkswagen a créé une filiale dédiée aux logiciels baptisée Cariad et planche sur une plateforme logicielle unique pour ses 12 marques vw.os. Le constructeur n'hésite pas à investir des sommes conséquentes pour se renforce, nouer des partenariats et éventuellement racheter des entreprises ou des technologies qui lui semblent intéressantes.