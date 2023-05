Connected Surgery : l'AP-HP va tester une plateforme chirurgicale développée par Caresyntax

Ce 9 mai 2023, la start-up allemande Caresyntax, le géant américain Intel et le groupe mutualiste Relyens, ont annoncé le lancement du programme Connected Surgery, qui vise à "amener l'informatique de pointe au bloc opératoire à un coût abordable pour renforcer la sécurité des patients".

L’AP-HP sera le premier à évaluer le système en Europe

Il s’agit de déployer et de tester, dans un premier temps au sein de certains hôpitaux de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), une plateforme de chirurgie basée sur l’intelligence artificielle, développée par Caresyntax et s'appuyant sur les technologies d'Intel.



Relyens, groupe mutualiste européen en Assurance et Management des risques spécialisé dans les acteurs du soin l’ajoutera à son offre de solutions technologiques. Elle pourrait permettre à ses clients de réduire les risques liés aux soins de santé, donc le nombre d’incidents et de réclamations et les coûts afférents supportés par les hôpitaux.

Un modèle de langage optimisé par OpenVINO

Caresyntax est une société allemande qui développe une plateforme de collecte de données, de suivi et d’analyse des procédures chirurgicales. Basée à Berlin et à Boston, l’entreprise affirme que son logiciel est déjà utilisé dans plus de 2 800 salles d'opération dans le monde. En France, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Strasbourg l’utilise pour perfectionner la formation orthopédique et améliorer les scores des chirurgiens.



L’entreprise s’est associé à Intel pour ses capacités matérielles et logicielles en matière d'intelligence artificielle, utilisant notamment la boîte à outils OpenVINO du géant américain pour optimiser son modèle d'apprentissage "à partir de presque n'importe quel framework" et pouvoir le déployer ainsi sur tous les types de plateformes matérielles. Intel avait investi dans la série C de Caresyntax en 2021.

Guider l’équipe du bloc opératoire

Le logiciel de Caresyntax permettrait de réduire les aléas chirurgicaux (qu’ils soient liés aux différences dans les protocoles opératoires, aux compétences des chirurgiens ou aux soins postopératoire) pour améliorer les résultats des opérations.



Pendant une intervention chirurgicale, la plateforme est disponible via un écran. Le système intègre la checklist réalisée au préalable, assiste l'équipe du bloc opératoire tout au long de la procédure, anticipe les risques et alerte en cas d'incident. Elle peut avertir les médecins de la proximité de certaines artères par exemple.

Aider à la décision en temps réel

Elle fournit par ailleurs une aide à la décision pendant l'opération en s’appuyant sur des données en temps réel telles que les signes vitaux du patient (pression artérielle, fréquence cardiaque et saturation en oxygène), les images radiographiques et les informations sur les médicaments administrés.



Le logiciel permet également de passer des appels et de se connecter avec d’autres professionnels de santé dans d’autres établissements pour les consulter si besoin. L’ensemble de l’intervention et des données obtenues pendant celle-ci sont enregistrées.

Analyser les images après l’intervention

"En cas de complications postopératoires, l'analyse objective des faits chirurgicaux et anesthésiques par l'image permet de mieux comprendre la situation et d'éviter les retards de prise en charge", a souligné le professeur Eric Vibert, de l'APHP. Chaque intervention peut également être revue pour évaluer l'efficacité des différentes décisions prises pendant l'opération et améliorer les interventions à venir ou améliorer la recherche et la formation des futurs professionnels.



Le programme peut être déployé à la fois localement sur un serveur installé dans l’environnement informatique de l’hôpital et dans le cloud, précise le communiqué.