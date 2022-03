Content Marketing B2B : maîtrisez votre stratégie de contenu

Content marketing B2B : bien définir ses objectifs



Le content marketing B2B s’adresse à un public professionnel et donc considéré comme « sérieux ». Les contenus destinés aux entreprises doivent être qualitatifs. Les marques d’aujourd’hui n’hésitent toutefois plus à adopter des principes de communication originaux. Le « sérieux à tout prix » ne fonctionne plus, les marques privilégient la pertinence de leurs propos en définissant des objectifs clairs en fonction de leurs cibles. Focus sur les caractéristiques du content marketing B2B en 2022.



Le content marketing B2B, qu’est-ce que c’est ?



Le content marketing est une stratégie de marketing qui repose sur la création et la diffusion de contenu en ligne. Visant à attirer et à fidéliser une audience parfaitement circonscrite, celui-ci doit être qualitatif et pertinent pour pouvoir y parvenir. Dans la même lignée, le content marketing B2B s’appuie sur des techniques similaires, mais se distingue par son processus de décision et par la nature de ses canaux de promotion.



En effet, là où le marketing de contenu B2C peut tirer parti de l’ensemble des réseaux sociaux et cibler des individus, les méthodes d’acquisition et de conversion de clients diffèrent dans sa version B2B. Contrairement aux consommateurs qui, même s’ils se montrent de plus en plus insensibles aux arguments publicitaires traditionnels, réalisent de manière générale des achats ponctuels, les clients professionnels doivent choisir le bon fournisseur ou prestataire de service… sous peine de conséquences parfois très lourdes.

Pour adapter une stratégie de content marketing aux exigences du monde B2B, il convient donc de tenir compte de ce parcours d’achat bien particulier et de sélectionner des tactiques adéquates.



Les Buyer Personas : identifiez votre audience

Travailler sur une stratégie de content marketing B2B ne vous affranchit pas de l’obligation de cerner parfaitement les personnas de vos clients, bien au contraire. Impossible de définir des objectifs cohérents sans analyser les motivations de votre clientèle type. Identifiez précisément les différents groupes auxquels appartiennent vos clients et élaborez votre message en fonction de ce qu’ils apprécient chez un bon partenaire, des méthodes de communication qu’ils affectionnent, etc.



D’ailleurs, les canaux de communication eux-mêmes jouent un rôle très important dans toute stratégie commerciale. Si votre « client type » communique énormément sur LinkedIn, mais qu'il semble ignorer les autres plateformes, ne négligez pas ce support. Pour autant, rien ne vous oblige à vous y cantonner : vous pourriez par exemple créer des contenus à forte valeur ajoutée sur votre propre blog ou sur YouTube et en faire la promotion sur ce réseau social !



Apprenez à connaître votre entonnoir de vente



Bien maîtriser votre entonnoir de vente permet d’intégrer parfaitement le contenu créé dans le cadre de votre stratégie de content marketing B2B. Dans le monde professionnel, convertir un lead en prospect demande souvent davantage de temps et d’efforts qu’en B2C. Là où un consommateur lambda suit typiquement le parcours « Attention – Intérêt/Évaluation – Désir – Action », l’entonnoir de vente B2B s’avère en général beaucoup plus compliqué.



Le marketing de contenu ne saurait s’envisager en vase clos. Échangez régulièrement avec vos équipes de vente pour apprendre à connaître les caractéristiques de votre propre entonnoir.

Grâce à ces informations, vous pourrez cibler vos leads de manière plus efficace.



Circonscrivez vos objectifs les plus importants



Vos efforts pour concrétiser votre stratégie de content marketing B2B doivent s’inscrire dans un programme bien précis. Interrogez-vous sur ce que vous espérez réellement accomplir.

Avez-vous besoin d’améliorer votre positionnement dans les moteurs de recherche pour recevoir davantage de trafic organique ? Souhaitez-vous construire plus de liens ? Gagner de nouveaux

leads ? Accroître votre visibilité ou votre notoriété ? Renforcer l’engagement que vous suscitez sur les réseaux sociaux ?



Aucun de ces objectifs n’est supérieur aux autres. Il s’agit simplement d’analyser votre propre situation pour comprendre comment concentrer vos actions.



Choisissez des formats de contenu adaptés au content marketing B2B

Tout comme il est impératif de choisir les bons canaux de communication, il importe également de sélectionner des formats compatibles avec les attentes d’une audience professionnelle.

Les articles de blog sont un format très employé en content marketing B2B, car ils sont particulièrement accessibles et offrent un excellent potentiel de trafic organique. Idéal pour former le lecteur de manière concise, un article peut devenir un contenu informatif très apprécié. En effet, nous sommes aujourd’hui bien loin des blogs dont la seule fonction consistait à poster les actualités d’une entreprise ou de son site web. Désormais, un blog représente une opportunité exceptionnelle de vous positionner en tant qu’expert dans votre secteur et de dominer les classements des SERP pour les thématiques liées à votre activité.



Publier des études peut également s’avérer intéressant pour attirer l’attention de vos prospects. Celles-ci sont une excellente occasion de créer un contenu unique qui fera parler de vous au sein de votre industrie.



Les livres blancs et les e-books vous permettent de profiter d’un format long pour produire un contenu exhaustif sur une thématique spécifique. Hautement partageables et susceptibles d’asseoir votre expertise, de tels projets rédactionnels réclament cependant de maîtriser un processus de création plus complexe que l’écriture d’un « simple » article.



Qu’il s’agisse de motion design, d’interviews, de reportages, ou de vidéos, le format vidéo est en plein essor et se prête merveilleusement bien au content marketing B2B. Un smartphone suffit à filmer et à monter une petite vidéo assez qualitative pour être postée sur YouTube et/ou sur les réseaux sociaux.



Webinaires, podcasts, études de cas, outils, newsletters font également partie des contenus qui offrent un excellent potentiel dans le contexte du content marketing B2B.



En prenant le temps de comprendre à la fois vos cibles et vos propres atouts, vous pourrez construire une stratégie de content marketing B2B d’une grande efficacité. En exploitant les différents formats et canaux de communication à la disposition de votre entreprise et en définissant correctement vos objectifs, vous aurez toutes les clés à votre disposition pour vous démarquer sur la toile.



Contenu proposé par STUDIO ESKIMOZ